Пошли на попятную: в России внезапно заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле

Встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, из всего списка договоренностей "Л/ДНР" и Киев лишь обменялись пленными.

"Пока из списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится", – сказал Руденко.

В России внезапно заговорили о срыве "нормандской встречи"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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