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11 февраля • обновлено в 09:23
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Пошли на попятную: в России внезапно заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле

3.3т
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Встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, из всего списка договоренностей "Л/ДНР" и Киев лишь обменялись пленными.

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"Пока из списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится", – сказал Руденко.

В России внезапно заговорили о срыве "нормандской встречи"

В России внезапно заговорили о срыве "нормандской встречи"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Будут киборгов уничтожать, eбaных карателей!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"Ходит слух, что по ботофермам ЦИПСО 72 прошла команда сносить все переведенные на русский и украинский языки копии фильма -расследования американского телеканала ОАN "Украинский обман", вышедший в феврале 2020 года, поскольку в нем слегка "пежат" Порошенко - сегодняшнего реального союзника Зеленского. Смотрите правде в глаза - Зеленский и Порошенко - одно и тоже. Не знаю, что уж там такого сакраментального, но Окей.... Пусть сносят... Лично я чуть не проблевался от мерзких рож этих пашинских, наливайченок и тарут, жирных "украинских дипломатов" и прочей меньшеварной мишпухи, слюней про "будапештский меморандум" и всего остального.... Конечно надо зреть в корень, видеть смыслы, но вот эти морды и их слова могут вызывать - только рвотный рефлекс и омерзение, какие бы смыслы они не несли. Неудачно сделанная на мой субъективный взгляд агитка к выборам в США. Ну нам-то там не голосовать поэтому можно и посмотреть для разнообразия. З.Ы. "Украина в огне" - в сотни раз круче! Оливет Стоун - это Мастер."____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Российские аэропорты обслужили в 2019 году 220,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Это следует из итоговой статистики Росавиации, опубликованной на сайте агентства в понедельник. Это рекордный показатель как для российской, так и для советской авиации. При этом на внутренних направлениях аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (учитывались регулярные и чартерные рейсы), на международных — более 74 млн пассажиров. Ранее Росавиация сообщала, что московские аэропорты — Шереметьево, Домодедово, Внуково — в 2019 году обслужили 101,69 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Московские аэропорты официально отчитались о числе пассажиров, которые воспользовались услугами авиационных ворот столицы в 2019 году. Впервые за всю историю, включая СССР, аэропорты Москвы обслужили свыше 100 миллионов человек за год. Международный аэропорт Внуково в 2019 году поставил новый рекорд, обслужив свыше 24 млн пассажиров. Это на 2,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока составил 12%, это налучшая динамика прироста среди московских аэропортов. Аэропорт Домодедово в 2019 году обслужил 28,3 миллиона пассажиров. Из них на внутрироссийских линиях 16,4 миллиона человек. Самые популярные направления: Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток аэропорта снизился на 1,1 миллиона человек. Абсолютным лидером по авиаперевозкам в России стал аэропорт Шереметьево. Аэропорт обслужил 49 миллионов 694 тысячи пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2018 году.____
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