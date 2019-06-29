"Пошел в школу в 2 года": Гройсман рассказал о своем детстве

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осведомлен в проблемах образования, поскольку вырос в семье педагогов.

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда – педагоги", – написал он на своей странице в Facebook.

"Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал", – продолжил премьер-министр.

Гройсман добавил, что по этому "не только понял, но и почувствовал", что такое образование, с самого детства.

"Что это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка", – написал политик.

Владимир Гройсман

Как отметил он, для внедрения реформы Новой Украинской школы уже было внедрено около 7 млрд гривен.

"А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу", – сообщил Гройсман.

Напомним, недавно в парламенте в первом чтении приняли законопроект о среднем образовании. Документ вносит существенные изменения как для учеников, так и для учителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты не смогли дать однозначный ответ на вопрос, во сколько лет отдавать ребенка в школу.

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