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Пошел против Зе? Глава "Слуги народа" удивил заявлением по досрочным выборам

1.2т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что досрочных местных выборов не будет и они пройдут, как и планировалось, в 2020 году.

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 22 июля, подчеркнув, что "многое будет зависеть от местных органов власти".

"Если мы говорим о местных выборах, то, действительно, к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам. Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году", - сказал Разумков.

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По его мнению, большая часть органов власти работает неэффективно и не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством.

Разумков считает, что местная власть также не обеспечивает должным образом жизнедеятельность граждан, а также неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе благодаря реформе децентрализации.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Новое время

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что в Офисе президента планируют провести местные выборы в ближайшее время, не дожидаясь 2020 года. Сам Зеленский на это также намекнул, посоветовав "не расслабляться".

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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