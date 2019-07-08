"Пощечина Украине": в Раде резко ответили на претензии ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы, вернув делегацию России в свой состав, нанесла "пощечину Украине и всей демократии".

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от БПП Ольга Червакова, комментируя требование ПАСЕ допустить ее наблюдателей на выборы Верховной Рады.

"То, что сделала Парламентская ассамблея Совета Европы – это пощечина не просто Украине, а всей демократии. Вопрос в том, что сюда наблюдателями от ПАСЕ приедет российская делегация и будет наблюдать за нашими выборами", – заявила Червакова.

"Я считаю, что это самоунижение, чтобы россияне тут наблюдали и учили нас жить, как мы должны проводить у себя выборы и какая у нас должна быть демократия. Это самоунижение – я иначе сказать не могу", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.

2 июля спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

В ответ на это президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей от Ассамблеи.

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