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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Пощечина Украине": в Раде резко ответили на претензии ПАСЕ

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Парламентская ассамблея Совета Европы, вернув делегацию России в свой состав, нанесла "пощечину Украине и всей демократии".

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от БПП Ольга Червакова, комментируя требование ПАСЕ допустить ее наблюдателей на выборы Верховной Рады.

"То, что сделала Парламентская ассамблея Совета Европы – это пощечина не просто Украине, а всей демократии. Вопрос в том, что сюда наблюдателями от ПАСЕ приедет российская делегация и будет наблюдать за нашими выборами", – заявила Червакова.

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"Я считаю, что это самоунижение, чтобы россияне тут наблюдали и учили нас жить, как мы должны проводить у себя выборы и какая у нас должна быть демократия. Это самоунижение – я иначе сказать не могу", – подчеркнула она.

"Пощечина Украине": в Раде резко ответили на претензии ПАСЕ

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Ольга Червакова
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Пигин Макс
Пигин Макс
На Украине все такие истерички? Нет бы головой подумать, а нахрена? Пять лет весь мир смешили, превратили Украину в самую нищую страну. Может хватит уже, может уже пора заняться своей страной, а не соседней?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Правильно и цены тогда опускайте на сигареты а то по ес меняете!!!!!!почему вы все меряеет как в Европе если там дворник получает 1000евро в месяц??????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Артеллерист Моня, Это потому что они там работают, а не скачут))))))
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