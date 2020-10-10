Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону

Ряд авторитетных западных СМИ проанализировали визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, который проходил 7-8 октября.

Как пишет Daily Express, британский премьер-министр Борис Джонсон использовал подписанное соглашение, которое призвано сблизить торговую и внешнюю политику Великобритании и Украины, для того, чтобы позлить Евросоюз.

"Новое партнерство не только пойдет на пользу Brexit в Великобритании, но и как предполагается в обнаруженных отчетах, нанесет также серьезный ущерб Брюсселю", – объяснило издание.

Автор материала считает, что торговое соглашение стало "огромной пощечиной ЕС".

По информации издания, после референдума о Brexit Евросоюз пытался убедить Великобританию следовать модели "Украина плюс" и установить отношения с Брюсселем, аналогичные отношениям с Киевом.

Но быть ассоциированным членом ЕС означало бы платить членские взносы вместо подписания соглашения о свободной торговле. Более того, это означало бы, что Великобритания по-прежнему будет находиться под юрисдикцией Европейского суда (ECJ).

Как пишет The Guardian, новое украинско-британское соглашение поставит отношения между двумя странами после Brexit на новую, более тесную основу.

Одной из договоренностей стал беспошлинный ввоз в Украину шотландского виски. На украинский рынок только в 2019 году было экспортировано более 1 миллиона бутылок этого напитка.

Также издание не обошло вниманием главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который во время выступления в аналитическом центре Сhatham House оправдывался за недостаточно жесткую политику по отношению к России. Он продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ.

"Стратегия не в том, чтобы проводить большие военные парады и не в том, чтобы по телевидению обвинять россиян во всех наших бедах, – жизни украинцев это не спасет. Мы должны проявлять осторожность и хладнокровие, чтобы продвигать интересы Украины и использовать все возможные платформы для переговоров ради снижения напряженности и спасения жизней", – заявил Ермак.

При этом глава ОП отметил, что Великобритания готова предоставить Украине летальное оружие.

"Британия выделит Украине кредит на 1,25 млрд фунтов сроком на 10 лет на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан", – пишет ВВС.

Первые два катера будут построены в Британии, остальные – в Украине.

Как полагает Telegraph, сделка по строительству военных кораблей, будет стимулом для переживающих сложный период британских верфей, у которых мало иностранных контрактов.

Последний раз "Барзаны" строились в 1990-х годах для Катара, теперь для соответствия современным требованиям потребуется ряд обновлений.

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