Посадить нардепов: Зеленский подготовил для Рады два жестких законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский скоро внесет в Верховную Раду два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов.

Об этом "РБК-Украина" рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

"На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной Раде... Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить", – рассказал Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Стефанчук рассказал, что в принятый Верховной Радой закон о государственном языке, возможно, будут внесены правки.

Верховная Рада

Также в команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают идею с сокращением численности Верховной Рады.

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