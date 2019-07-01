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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Посадить каждого 5-го нардепа: Гриценко призвал Зеленского "обновить" тюрьмы

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Обновление Верховной Рады новыми лицами является менее значимой задачей, чем наказание для действующих народных депутатов.

Такое мнение высказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Свобода слова". По его словам, 1/5 часть парламентариев должна сидеть в тюрьме.

"Все хотят обновления парламента. А я скажу вам так: я хочу обновление тюрем. 73%, которые поддержали Зеленского и 100%, которые хотят восстановления справедливости, поверят в нее только тогда, когда каждого 5-го из нынешних депутатов посадят и заберут украденное. И это будет прививка для всех последующих, которые сюда выходят. Тогда со следующего парламента нужно будет посадить только каждого 10-го, а потом где-то каждого 20-го. И будет абсолютно нормальное и спокойное обновления", - заявил Гриценко.

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По его словам, это станет одной из главных задач для президента Владимира Зеленского и его команды. В противном случае гарант потеряет колоссальное доверие украинцев и рискует неудачно завершить свою политическую карьеру.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко призвал Зеленского решить вопрос с генеральным прокурором, министром обороны, министром иностранных дел и председателем СБУ.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Анатолий ГриценкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Гражданская позицияВерховная Рада Украины
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
яка дурня...хто ж кусае руку даючу...)))
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