"Порядочные не пойдут": у Зеленского начали искать губернатора Николаевщины в сети, украинцы в шоке

В команде президента Украины Владимира Зеленского обьявили поиск кандидатур на должность губернатора Николаевской области, разместив обьявление в сети.

Соответствующий пост разместил на своей странице в Facebook украинский политик и общественный деятель, кандидат от партии "Слуга народа" Давид Браун, попросив пользователей "накидывать кандидатов в комментах".

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры? Задачи:

Партия "Слуга народа" Униан

1. Уменьшить коррупцию.

2. Снизить влияние криминалитета на жизнь региона.

3. Втрое увеличить инвестиции в регион.

4. Из прибрежной зоны сделать конфетку", – написал Браун.

Спустя 2 часа после публикации пост набрал около 400 комментариев. Украинцы пришли в недоумение от такого способа поиска кандидатур на столь высокий государственный пост.

"Порядочные люди к вам не пойдут. После последних назначений и увольнения днепровской команды уж точно. И там у вас кто-то конкурсы обещал", "А что делают мировые рекрутинговые агентства? Где они? Или их список кастинг у вашей команды не прошел? Теперь новые фишечки", "Общественное мнение, это мнение тех кого не спрашивают", "Люди любят создание видимости выбора. Только выбора нет", - разочаровались подписчики.

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Другие же просто постебались над подобной инициативой "слуг": "А сколько платить за место?", "Такой смешной... То ли корчит дурачка из себя, то ли такой и есть", "Лукашенко...можно только по выходным, этого хватит", ""уменьшить коррупцию" – разве не это обещал человек, занимающий сейчас пост президента?".

Скриншот Facebook Давида Брауна

Скриншот Facebook Давида Брауна

Скриншот Facebook Давида Брауна

Скриншот Facebook Давида Брауна

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Зеленского "Слуга народа"на выборах в Верховную Раду 2019 выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, ранее сотрудничавшего с Коммунистической партией Украины.

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