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17 сентября • обновлено в 15:56
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Портнов сообщил об аресте имущества "Кузницы на Рыбальском"

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Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook. Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

"Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", – написал Портнов.

Завод Кузница на Рыбальском

Завод Кузница на Рыбальском

censor.net.ua

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Как писал OBOZREVATEL, юрист Андрей Портнов подал очередной иск против пятого президента Украины Петра Порошенко о защите чести и достоинства.

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Персоны
Андрей Портнов Петр Порошенко
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