Портнов обратился к "ЕС" из-за провала важного закона

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил представителей партии "Европейская солидарность" в том, что они не проголосовали за законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот закон был согласован с европейскими органами.

"Объясните, почему вы и ваша одиозная фракция всем составом не проголосовала сегодня за согласованный с европейскими органами закон о противодействии легализации и отмыванию преступных доходов?" – написал Портнов.

Андрей Портнов zib.com.ua

"Вы отмываете преступные доходы или в принципе против борьбы с легализацией украденного?" - отметил Портнов.

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Портнов подал иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, который касается защиты чести и достоинства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся