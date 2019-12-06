Портнов обратился к "ЕС" из-за провала важного закона

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил представителей партии "Европейская солидарность" в том, что они не проголосовали за законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот закон был согласован с европейскими органами.
"Объясните, почему вы и ваша одиозная фракция всем составом не проголосовала сегодня за согласованный с европейскими органами закон о противодействии легализации и отмыванию преступных доходов?" – написал Портнов.
Андрей Портнов
zib.com.ua
"Вы отмываете преступные доходы или в принципе против борьбы с легализацией украденного?" - отметил Портнов.
Как писал OBOZREVATEL, Андрей Портнов подал иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, который касается защиты чести и достоинства.
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