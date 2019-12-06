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6 декабря • обновлено в 16:53
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Портнов обратился к "ЕС" из-за провала важного закона

1.4т
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Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил представителей партии "Европейская солидарность" в том, что они не проголосовали за законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот закон был согласован с европейскими органами.

"Объясните, почему вы и ваша одиозная фракция всем составом не проголосовала сегодня за согласованный с европейскими органами закон о противодействии легализации и отмыванию преступных доходов?" – написал Портнов.

Андрей Портнов

Андрей Портнов

zib.com.ua

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"Вы отмываете преступные доходы или в принципе против борьбы с легализацией украденного?" - отметил Портнов.

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Портнов подал иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, который касается защиты чести и достоинства.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Портнов
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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