"Капитулировать или обороняться?" Портников объяснил, как должен действовать Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно объяснить украинцам, каким образом он собирается обеспечить не просто мир на Донбассе, а мир без капитуляции.

Об этом в своем блоге на "Еспресо" написал журналист Виталий Портников, комментируя поездку главы государства в Золотое.

"Суть в противопоставлении позиции местных жителей, которые хотят мира и участников протестных акций в Киеве и других городах Украины, которые, по мнению Зеленского и его окружения, мира не хотят. И тут происходит очевидная подмена понятий. Участники протестных акций не выступают против мира. Они выступают против капитуляции. Капитуляция ведь тоже - дорога к миру", - отметил он.

"После захвата Гитлером большей части Европы, капитуляции Польши, Франции и многих других стран на их территории наступил мир. Этому чудесному миру мешало только сопротивление некоторых стран, которые не понимали ценности капитуляции и экстремистов, которые подрывали порядок. Против этих негодяев ополчилась вся передовая Европа - ну а уж, когда они вошли в союз с тиранией Сталина вообще все стало понятно", - уточнил Портников.

Владимир Зеленский

По его словам, если бы Зеленский захотел бы в конце 30-х - начале 40-х годов поговорить в Европе о мире, он нашел бы немало замечательных собеседников, от нобелевского лауреата Кнута Гамсуна до маршала Петена.

"И да, если бы победил Гитлер, а не союзники, англичане считались бы поджигателями войны, а участники европейского движения Сопротивления - экстремистами, которые не хотели мира. Хотя ни Зеленский, ни я об этом бы не узнали - потому что наши дедушки и бабушки тогда уж наверняка погибли бы в газовых камерах вместе со всеми остальными евреями Европы. Ведь мы с Владимиром родились именно потому, что нашлись страны и люди, которые сопротивлялись агрессору. Не хотелось бы ему об этом напоминать, но скажу на понятном языке - наши деды воевали", - подчеркнул журналист.

Именно поэтому, по его словам, Зеленскому стоило бы объяснить гражданам Украины, каким образом он собирается обеспечить мир без капитуляции.

"Все, что делал президент до сегодняшнего дня - это выполнял российские условия, чтобы добиться встречи в "нормандском формате" с Владимиром Путиным. Российское представление об этой встрече не является секретом - еще до ее проведения должны быть достигнуты конкретные договоренности, которые одобрят участники саммита. При этом Кремль выдвигает одно условие за другим. А когда о своих условиях напоминает Киев, в Москве это воспринимают как глупость или насмешку", - добавил он.

"Пусть Владимир Зеленский объяснит - вначале самому себе, а потом согражданам - как он собирается выходить из этого тупика. Пусть решит, что будет делать, если окажется - а так и будет - что мира без капитуляции достичь не возможно. Капитулировать или обороняться?" - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состояться разведение войск, и устроил перепалку с одним из бойцов.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

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