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21 января • обновлено в 16:09
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"Россия вернула войну в Европу!" Портников жестко высказался об "израильском скандале" с Путиным

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Украинского журналиста Виталия Портникова возмутил тот факт, что Израиль предоставит слово президенту России Владимиру Путину на памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц.

В статье для "Белсат" он отметил, что это очередной повод для центральноевропейского политического конфликта. Ведь президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, чьи родные и близкие непосредственно стали жертвами Холокоста, лишены привилегий, которые получил российский лидер.

"Из-за этого Анджей Дуда отказался от визита в Израиль. Владимир Зеленский приехал, но в интервью израильской прессе не стал скрывать желания выступить. Формально израильским организаторам церемонии трудно предъявить какие-либо претензии. Выступают только руководители стран-союзниц в антигитлеровской коалиции и Германии. Однако не стоит забывать, что Россия, которую представляет Путин, – не Советский союз. Поэтому логика Зеленского и Дуды вполне понятна", – объясняет Портников.

Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар

Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар

ТАСС

Он напомнил, что Польша – это страна, на территории которой и началась Вторая мировая война. Более того, лагеря уничтожения – в том числе Аушвиц – гитлеровцы разместили именно на территории Польши. И большинство евреев, погибших во время Холокоста, были польскими гражданами и жителями трех советских республик – Украины, Беларуси и Литвы.

Причем украинские евреи, подчеркивает Портников, составляли здесь печальное большинство, а киевский Бабий Яр стал таким же символом "Холокоста от пуль" как Аушвиц – символом лагерей смерти.

Именно это обстоятельство, как и участие выходцев из Украины в освобождении концентрационного лагеря, и побуждало Зеленского настаивать на своем выступлении, акцентировал внимание журналист.

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"Кроме того, я не стал бы сбрасывать со счетов и личные мотивы. Жертвами Холокоста стали и родственники Владимира Зеленского, и родственники супруги Анджея Дуды. И родственники автора этого текста, что позволяет мне совершенно иначе посмотреть на непротокольную мотивацию обоих президентов. И вспомнить о том, что выжившие на территории Польши и Украины евреи обязаны своим спасением не только воинам, которые освобождали лагеря уничтожения, но и обычным полякам и украинцам, которые рисковали своими жизнями и жизнями своих родных", – пишет Портников.

Он также добавил, что достаточно просто прогуляться по территории мемориала Яд Вашем, чтобы увидеть, сколько там "польских" и "украинских" деревьев, посвященных праведникам. Подытоживая, Портников выразил мнение, что в целом память о такой трагедии вряд ли можно измерять дипломатическим протоколом.

"Можно долго дискутировать о том, должен ли вообще выступать на церемонии в Израиле Путин – лидер страны, которая спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу. Но в чем я точно уверен – выступления президентов Польши и Украины, если бы мы их услышали, придали бы этой трагической церемонии куда больше человечности. А разве не ради этого мы вспоминаем о наших близких, обо всех жертвах истребления эпохи Второй мировой войны?" – резюмировал журналист.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский Анджей Дуда
Место
Израиль
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фил филька
фил филька
теперь портников евреев начал учить)) мало ему читать мысли путина дык он дальше пошел)
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hunt andres
hunt andres
Его еще никто nach не послал?
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А в чем проблема то? Какой "холокост"??? Вы верите что библия это правдивая книга? И все что там написано это правда? Я,как верующий,в это верю. Как и верю в то,что за грехи родителей расплачиваются потомки. Почитайте библию. Более лживого,наглого,подлого и жестокого народа как евреи никогда не было. Вот и прилетела ответка. И всякие там аушвицы с газовыми камерами и бабий яр это детский лепет по сравнению с жестокостью евреев. Их надо жалеть??? О чем вы,честное слово. А то что те,кто когда то были кОзаками,избрали гетьманом жида-ну так на то они и кИзяки. Предки в могилах перевернулись от стыда
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фил филька
фил филька
может имеется ввиду прямое воздействие а не косвенное. типа если родители не дали ребенку образования то ему хуже будет жить, а не так как ты интерпретируешь - если родители кого то убили то нужно убить их ребенка
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фил филька
фил филька
Коротков Сергей, в библии написано что за грехи родителей расплачиваются потомки? если это действительно так тогда правильно что я неверующий
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