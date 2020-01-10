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10 января • обновлено в 15:12
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"Украина напоминает самолет": Портников жестко обратился к Зеленскому из-за катастрофы МАУ

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Журналист Виталий Портников упрекнул украинскую власть в лице президента Владимира Зеленского в неопытности и неумении правильно реагировать на кризисные ситуации. Очередным таким примером он назвал катастрофу самолета МАУ в Иране.

Своим видением сложившейся ситуации публицист поделился в статье для "Эспрессо". По словам Портникова, трагедия, которая произошла с украинским пассажирским самолетом в Тегеране, снова продемонстрировала, что наша страна оказалась в центре одного из самых серьезных политических кризисов – уже второго за последние месяцы.

Журналист напомнил, что первым был кризис в США, когда телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к началу процедуры импичмента американскому президенту. Сейчас же возникла новая беспрецедентная ситуация.

В Иране разбился самолет МАУ

В Иране разбился самолет МАУ

"Да, можно предположить, что западные лидеры правы и гибель украинского самолета – ошибка иранских военных. Однако мы уже видим, как Иран и его союзники отрицают саму возможность такой ошибки, а руководители западных стран настаивают на правдоподобности своей версии. И это – только начало развития сюжета. От поведения украинского руководства, в конечном счете, будет зависеть авторитет нашей страны, отношение к ней союзников, понимание, на чьей стороне реально – не с точки зрения деклараций, а на самом деле – находится Украина", – пишет журналист.

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Он подчеркнул, что выход из этой ситуации – это филигранная, ювелирная работа, которая требует большого политического опыта и мастерства. К тому же такая работа, акцентировал внимание Портников, требует любви не просто к своим согражданам, а к политической деятельности как к искусству.

"Это намного сложное, чем работа телевизионного комика. И ей нельзя научиться, если нет таланта. Но даже если бы было можно, то такая учеба требовала бы времени и политического штиля, а не политического шторма, в котором находится наша страна. Мы попадаем в кризис за кризисом, а наша власть просто не понимает, как на эти вызовы реагировать. Она "учится" на нас, "учится" на стране, будто и не замечает – это не пошлый телевизионный сериал про незадачливого учителя на велосипеде, а реальная жизнь! И цена ошибки – судьба страны, судьбы людей", – обеспокоился Портников.

Критикуя власть, он провел образную параллель, отметив, что управлению государством нельзя научиться в кризис, как нельзя научиться управлению самолетом в момент отказа двигателя.

Виталий Портников

Виталий Портников

"Твоє місто"

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"Именно поэтому Украина и напоминает самолет, в кабине управления которого оказались случайные пассажиры, летевшие на гастроли. И ужас ситуации состоит в том, что безответственные избиратели Владимира Зеленского приобрели билеты на этот рискованный рейс для всех нас – и тех, кто не понимал, что самолетом нужно уметь управлять, и тех, кто не сомневался в необходимости наличия летной лицензии у экипажа. Остается надеяться – как обычно в случае с Украиной – что мы все же где-нибудь сядем. Хотя бы в пустыне, откуда придется еще несколько десятилетий ковылять до места назначения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

  • Тогда же разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

  • Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

  • Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

  • В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
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