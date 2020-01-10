"Украина напоминает самолет": Портников жестко обратился к Зеленскому из-за катастрофы МАУ

Журналист Виталий Портников упрекнул украинскую власть в лице президента Владимира Зеленского в неопытности и неумении правильно реагировать на кризисные ситуации. Очередным таким примером он назвал катастрофу самолета МАУ в Иране.
Своим видением сложившейся ситуации публицист поделился в статье для "Эспрессо". По словам Портникова, трагедия, которая произошла с украинским пассажирским самолетом в Тегеране, снова продемонстрировала, что наша страна оказалась в центре одного из самых серьезных политических кризисов – уже второго за последние месяцы.
Журналист напомнил, что первым был кризис в США, когда телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к началу процедуры импичмента американскому президенту. Сейчас же возникла новая беспрецедентная ситуация.
В Иране разбился самолет МАУ
"Да, можно предположить, что западные лидеры правы и гибель украинского самолета – ошибка иранских военных. Однако мы уже видим, как Иран и его союзники отрицают саму возможность такой ошибки, а руководители западных стран настаивают на правдоподобности своей версии. И это – только начало развития сюжета. От поведения украинского руководства, в конечном счете, будет зависеть авторитет нашей страны, отношение к ней союзников, понимание, на чьей стороне реально – не с точки зрения деклараций, а на самом деле – находится Украина", – пишет журналист.
Он подчеркнул, что выход из этой ситуации – это филигранная, ювелирная работа, которая требует большого политического опыта и мастерства. К тому же такая работа, акцентировал внимание Портников, требует любви не просто к своим согражданам, а к политической деятельности как к искусству.
"Это намного сложное, чем работа телевизионного комика. И ей нельзя научиться, если нет таланта. Но даже если бы было можно, то такая учеба требовала бы времени и политического штиля, а не политического шторма, в котором находится наша страна. Мы попадаем в кризис за кризисом, а наша власть просто не понимает, как на эти вызовы реагировать. Она "учится" на нас, "учится" на стране, будто и не замечает – это не пошлый телевизионный сериал про незадачливого учителя на велосипеде, а реальная жизнь! И цена ошибки – судьба страны, судьбы людей", – обеспокоился Портников.
Критикуя власть, он провел образную параллель, отметив, что управлению государством нельзя научиться в кризис, как нельзя научиться управлению самолетом в момент отказа двигателя.
Виталий Портников
"Твоє місто"
"Именно поэтому Украина и напоминает самолет, в кабине управления которого оказались случайные пассажиры, летевшие на гастроли. И ужас ситуации состоит в том, что безответственные избиратели Владимира Зеленского приобрели билеты на этот рискованный рейс для всех нас – и тех, кто не понимал, что самолетом нужно уметь управлять, и тех, кто не сомневался в необходимости наличия летной лицензии у экипажа. Остается надеяться – как обычно в случае с Украиной – что мы все же где-нибудь сядем. Хотя бы в пустыне, откуда придется еще несколько десятилетий ковылять до места назначения", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.
Тогда же разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.
9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.
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