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10 октября • обновлено в 21:21
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"Маленький Путин": Портников увидел тревожные сигналы в пресс-марафоне Зеленского

4.8т Читать материал на украинском

Риторика президента Украины Владимира Зеленского на пресс-марафоне с журналистами напоминает стиль общения лидера страны-агрессора России Владимира Путина.

Такое мнение в статье для "Эспрессо" озвучил украинский журналист Виталий Портников. По его словам, украинскому лидеру якобы очень точно удается создавать это сходство.

"Владимир Зеленский во время своего телевизионного шоу очень старается быть похожим на Путина – пусть даже на маленького Путина. И у него получается. Только Путин может позволить себе заменить серьезное и обстоятельное общение с журналистами на отвратительное шоу – вроде ежегодной "прямой линии" общения с телезрителями или ежегодной пресс-конференции, на которой журналисты из регионов с восторгом смотрят на своего кумира и задают ему "правильные вопросы", – резко отметил Портников.

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Также журналист подметил, что для Путина было бы весьма свойственно упрекать журналиста в том, что собственник его медиа – иностранный гражданин. При этом, напомнил Портников, Зеленский сам был заподозрен в получении прибыли из России за свои фильмы уже после начала войны.

"Двойные стандарты – это тоже Путин. Только Путин может считать, что его соотечественники выходят на протесты, потому что это все Навальный, Порошенко или Госдеп. Только Путин", – возмутился журналист.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Подобное поведение лидера, признал он, еще могло бы восприниматься как обыденность, если бы было продемонстрировано Лукашенко, Януковичем, Чавесом или Каддафи.

"Если Зеленский – очень маленький, комичный Путин, то это просто потому, что мы с вами – не россияне, не белорусы, не казахи. Мы никогда не позволяли никому танцевать на нашей шее, по крайней мере – достаточно долго. А если позволим – он станет большим", – с опаской подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, как Путин пытается манипулировать Зеленским с помощью "формулы Штайнмайера" и саммита в "нормандском формате". Журналист предупредил, что лидер страны-агрессора пытается "поджаривать на медленном огне" украинского президента.

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Виталий Портников
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
Витаська, если не соврёт, то выдумает...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Чтобы стать похожим на Путина, для начала нужно пойти в народ и принять его сторону. В 90-е у нас взрывали дома, распадалось государство и гибли на войне люди. Отличие от Украины в том, что не взрывают дома в каком-нибудь Ивано-Франковске( не дай бог). Но за 6 лет войны, вы уже все нормы перекрыли.
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руденко евгений
руденко евгений
Стук Кастрюль, не хватало, чтобы наши президенты взрывали дома у себя...
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