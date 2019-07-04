Портников: Зеленский – это новый большевизм

Факт прихода к власти Владимира Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, можно сравнить с возрождением большевизма.

Такую историческую аналогию провел украинский журналист, публицист Виталий Портников в интервью телеканалу "Первый западный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Кроме того, он объяснил причины слепого доверия большинства избирателей человеку, который по сути еще ни чем не заслужил этого и никак не проявил себя как политик.

"Владимир Зеленский как президент Украины – это случай. Но настроения общества – это не случай. Потому что они стали следствием пяти лет войны, желаний большой части общества увидеть, что война, наконец, закончилась, не зная, каким путем. И они стали реакцией большой части общества на то, что называется здесь "зубожінням", – говорит Портников.

По его словам, настроения большинства украинцев сейчас можно сравнить с настроениями большинства россиян в 1917-1918 годах, которые привели к полному краху российской государственности и к победе большевиков.

"Но большевики были таким же отражением настроений этого денационализированного и, я бы сказал, несколько деморализованного общества. Владимир Зеленский, можно четко сказать, что это наша аналогия современная большевизма", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников провел параллель между Зеленским и Януковичем. Он возмутился из-за заявления главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что войну на Донбассе можно остановить, если сделать там русский региональным языком. Подобная риторика команды Владимира Зеленского, по словам журналиста, свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

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