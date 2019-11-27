"Приговариваете детей к смерти": Портников забил тревогу из-за "договорняков" Украины с Путиным по газу

Попытка снова договориться с Россией о дешевом газе грозит Украине новым витком войны, смертями тысяч людей и потерей еще больших территорий.

Такое предупреждение в статье для "Эспрессо" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что Украина уже проходила этот путь, ведь нынешняя война с агрессором частично стала последствием газовых сделок с Российской Федерацией в 90-х годах.

Портников напомнил, что и тогда украинцев соблазнила идея дешевого газа и восстановления разрушенных связей с Россией. В итоге в 1994 году они избрали Леонида Кучму своим президентом, а российский газ (точнее, туркменский) стал определять и содержание украинской политики, и развитие украинской экономики.

"Все большие состояния в нашей стране получены благодаря цене на газ. Промышленность не реформировалась, потому что из-за этой цены и так можно было получать прибыли. Украинских президентов одного за другим коррумпировали газотрейдеры. В отличие от соседей, Украина отказалась от проведения реальных рыночных реформ, превратилась в олигархическое государство, а потом и в криминальное владение Януковича. Расплата за эту любовь к халяве была страшной – война с Россией, десятки тысяч людей, которые погибли, были искалечены, потеряли жилье и работу. Часть территории страны оккупирована, ее европейская и евроатлантическая интеграция под вопросом", – пишет журналист.

Вместе с тем, подчеркивает он, именно в это время Украина наконец-то смогла отказаться от газовой зависимости, что, конечно, не понравилось ни Кремлю, ни олигархам. В итоге после президентских и парламентских выборов 2019 года тема возвращения к поставкам российского газа вновь оказалась актуальной, даже несмотря на то, что России так и не удалось пока что полностью избавиться от транзита через Украину.

Виталий Портников

"Становится очевидным, что речь идет не об экономике, а о политическом решении, о попытке с помощью дешевого российского газа замаскировать управленческий провал новой команды – тем более, если не удастся договориться с международными кредиторами. И ради этого спасения дилетантов – вновь пожертвовать украинским суверенитетом под успокоительные обещания "завершить войну", – возмутился Портников.

Он призвал украинцев не забывать важнейшую истину, которая не потеряла актуальность с 1994 года: важно не то, чтобы газ был дешевым, важно то, чтобы он не был российским.

"Только на этот раз я говорю это перед могилами украинцев, которые стали жертвами войны 2014-2019 годов. Когда в 1994 году я говорил о возможном конфликте, который станет неизбежным следствием украинской энергетической зависимости, надо мной можно было посмеиваться. Можно было уверять, что от "халявы" не отказываются. Но теперь, дорогие соотечественники, вы должны точно понимать, что приговариваете к смерти если не себя, то своих детей", – забил тревогу журналист.

"Что будут новые сотни тысяч жертв, новые оккупированные регионы, новые разрушенные дома и судьбы. Что Украина так и останется на десятилетия инвалидом Европы. И это даже не прогноз. Это просто констатация очевидных фактов, которые вскоре станут реальностью. Россия никогда не снижает цены просто так. Она прекрасно знает, чего может добиться, если вновь заманит Украину в энергетическую ловушку", – подчеркнул Портников.

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