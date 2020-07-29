Портников увидел тревожный сигнал в выходе Кучмы из ТКГ

Выход второго президента Украины Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует о том, что переговоры в Минске не имеют перспектив.

Более того, его шаг может означать и то, что олигархические кланы больше не рассматривают действующую власть Украины как партнера. Об этом написал украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

Он напомнил, что Кучма оставляет ТКГ уже второй раз – он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало понятно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

"Уже тогда в Кремле решили больше не общаться с тогдашним президентом Украины, а местные олигархи, среди которых был и зять Кучмы Виктор Пинчук, активно работали над заменой главы государства человеком, который сможет добиться взаимопонимания с Москвой. О том, что Москва вообще не тремится к такому взаимопониманию, похоже, не догадывались тогда ни олигархи, ни их кандидаты на должность президента", – отметил журналист.

По словам Портников, Кучма – один из немногих людей в Украине, кто это прекрасно понимает. Но он якобы может рассчитывать, что авторитет, которым он пользуется у российских кланов, будет способствовать поиску компромисса.

"Его присутствие на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле и вовсе там никому не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он идет. Кучме это давление абсолютно не нужно. Поэтому он ушел в 2018 году. Поэтому он ушел в 2020 году", – считает журналист.

Подытоживая, он добавил, что и тогда, и теперь выход Кучмы из ТКГ был индикатором завершения олигархического консенсуса лояльности действующему главе государства и начала процесса поиска олигархами нового президента Украины.

"Просто в случае с Зеленским этот процесс поиска начался раньше, чем в случае с Порошенко – что, в общем, неудивительно, если давать себе отчет в экономических перспективах страны", – поделился своим мнением Портников.

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