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25 апреля • обновлено в 14:25
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Портников увидел сходство между Зеленским и Лениным

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Украинцы, которые полностью доверили судьбу государства Владимиру Зеленскому, похожи на людей, которые в свое время привели к власти Владимира Ленина.

Учитывая это, гражданам нашей страны нужно вынести особый урок из периода зарождения советского режима, написал на своем Telegram-канале украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"150-летие со дня рождения Владимира Ленина, как и следовало ожидать, с большим интересом вспомнили в России, чем в Украине. А зря. Ленин – это всегда урок. Он захватил власть, обещая соотечественникам мир. Декретъ в мирѣ – это был первый декрет советской власти. Именно готовностью выйти из Первой мировой войны большевики отличались практически от всех других политических партий тогдашней России", – написал он.

В итоге, напомнил Портников, они выполнили свое обещание, выйдя из коалиции с Великобританией и Францией и подписав Брестский мир с Германией. Но в итоге вместо мира общество получило гражданскую войну.

Зеленский и Ленин

Зеленский и Ленин

"Такую изнурительную, что несчастные жители бывшей Российской империи забыли о Великой войне, из которой они так стремились выйти. "Испанка", тиф, Голодомор, сталинские репрессии... Невозможно даже сравнить количество жертв 1914-1918 годов и количество жертв 1918-1941. Но самое важное, что в тот же 1941 большевикам, несмотря на все их нежелание, пришлось снова воевать с Германией и возвращаться к союзу с Великобританией и Францией", – отметил журналист.

"А через сто лет после Брестского мира потомки тех, кто поверил в декреты Владимира Ленина, снова поверят в то, что "нужно просто перестать стрелять" и проголосуют за другого Владимира-миротворца. И веревка неотвратимого развития трагических событий вновь начнет сжиматься на украинской шее", – провел он парраллель с современной историей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников говорил, что факт прихода к власти Зеленского, который не имел никакого политического опыта, можно сравнить с возрождением большевизма. По его словам, настроения большинства украинцев напоминают настроения большинства россиян в 1917-1918 годах, которые привели к полному краху российской государственности и к победе большевиков.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Ленин Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну Потников превзошёл сам себя (не путать с другим - сам себя). Сравнить Зе с Ле - ну это верх прозорливости в политологии ! Дорогой Владимир Александрович, если вас ждёт такая же слава как Владимира Ильича - жизнь удалась. Куда там Владимиру Владимировичу до вас ! Но Потников, повторюсь, совсем того, крышу унесло совсем.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за бред. Ленина к власти привели немецкие деньги, чтобы разрушить российскую империю, а Зе привели к власти западные технологии манипулирования общественным мнением, но это только для выкачивания из Украины природных и трудовых ресурсов
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Портникова надо на фронт отправить ) Понюхать пороха ) Покормить вшей ) Услышать свист мины ) Потом постирать свои шаровари ))
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