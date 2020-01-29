Главная Новости
29 января • обновлено в 17:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"На Киев поедет российский танк": Портников указал Зеленскому на важный урок в скандале с СССР и Холокостом

2.5т
Читать материал на украинском

Гневная реакция России на слова президента Украины о том, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, должна стать уроком для Владимира Зеленского. Она показала, насколько история важна для путинской власти. Кроме того, это сигнал о том, что кремлевские оккупанты дойдут до Киева, если украинский президент не займет принципиальную позицию в вопросах исторической идентичности своего народа.

Такое мнение изложил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что отклик, который слова Зеленского нашли среди россиян, может показаться странным как для сторонников президента Украины, так и для него самого.

Ведь в своей ритуальной речи во время визита в Польшу на 75-ю годовщину освобождения Аушвица лидер Украины озвучил все то, что написано в каждом учебнике истории. Он почтил память жертв Холокоста, вспомнил о подвиге солдат, которые освобождали концлагерь, и о том, что начало Второй мировой войны было положено сговором и совместными действиями двух человеконенавистнических режимов – гитлеровского и сталинского.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Ничего оскорбительного для Владимира Путина и приспешников российского правителя украинский президент не сказал. Почему же тогда путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что Зеленский "солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян", а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что украинский президент "все больше и больше погружается в идеи украинского национализма"? Все очень просто. Победа в Великой Отечественной войне – основа легитимности путинского авторитаризма", – объясняет Портников.

Новости
"Улицы называют победители": Цимбалюк нашел слабое место в новогоднем поздравлении Зеленского

В таких реалиях, добавил журналист, третьеразрядные чекисты вместе с мелкими бандитами, которым они доверили управлять миллиардами, строят в России СССР без коммунистической идеологии.

"Это то, о чем в КГБ мечтали всегда. И основой этого режима является отвратительное карикатурное "победобесие", ради торжества которого путинские пропагандисты отказались от подлинной истории Второй мировой войны", – акцентировал внимание Портников.

Он напомнил, что то, что Зеленскому кажется второстепенным, для Путина – вопрос выживания. К примеру, украинскому президенту может казаться совершенно неважным, как называется улица и какие речи на ней произносятся, главное – чтобы эта улица была заасфальтирована. А российскому президенту совершенно не интересно, есть ли асфальт на улице. Ему важно, чтобы эта улица называлась улицей маршала Жукова, и чтобы жильцы этой улицы никогда не вспоминали о сталинских военных преступлениях.

"И если мы будем думать исключительно о том, какой асфальт нам положить на нашей улице и не будем интересоваться, как эта улица называется и знают ли ее жильцы правду о прошлом своей оболганной советскими пропагандистами страны, рано или поздно по этой магистрали – хорошо ли, плохо заасфальтированной – проедет по дороге на Киев российский танк", – предупредил Зеленского Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Вторая мировая война Холокост
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
12
Смешно
13
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Старый мyдак и то извинился,а этот хyecос автор ,продолжает талдычить свое!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щирые, еврейчики вас дурачат... вы это понимаете?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Да! Мы храним память и нам есть кем гордиться! В отличие от бaндepoвских пидapacoв, которые с гитлepoвскими подxyйниками скaчут!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги