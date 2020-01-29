"На Киев поедет российский танк": Портников указал Зеленскому на важный урок в скандале с СССР и Холокостом

Гневная реакция России на слова президента Украины о том, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, должна стать уроком для Владимира Зеленского. Она показала, насколько история важна для путинской власти. Кроме того, это сигнал о том, что кремлевские оккупанты дойдут до Киева, если украинский президент не займет принципиальную позицию в вопросах исторической идентичности своего народа.

Такое мнение изложил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что отклик, который слова Зеленского нашли среди россиян, может показаться странным как для сторонников президента Украины, так и для него самого.

Ведь в своей ритуальной речи во время визита в Польшу на 75-ю годовщину освобождения Аушвица лидер Украины озвучил все то, что написано в каждом учебнике истории. Он почтил память жертв Холокоста, вспомнил о подвиге солдат, которые освобождали концлагерь, и о том, что начало Второй мировой войны было положено сговором и совместными действиями двух человеконенавистнических режимов – гитлеровского и сталинского.

Владимир Зеленский

"Ничего оскорбительного для Владимира Путина и приспешников российского правителя украинский президент не сказал. Почему же тогда путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что Зеленский "солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян", а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что украинский президент "все больше и больше погружается в идеи украинского национализма"? Все очень просто. Победа в Великой Отечественной войне – основа легитимности путинского авторитаризма", – объясняет Портников.

В таких реалиях, добавил журналист, третьеразрядные чекисты вместе с мелкими бандитами, которым они доверили управлять миллиардами, строят в России СССР без коммунистической идеологии.

"Это то, о чем в КГБ мечтали всегда. И основой этого режима является отвратительное карикатурное "победобесие", ради торжества которого путинские пропагандисты отказались от подлинной истории Второй мировой войны", – акцентировал внимание Портников.

Он напомнил, что то, что Зеленскому кажется второстепенным, для Путина – вопрос выживания. К примеру, украинскому президенту может казаться совершенно неважным, как называется улица и какие речи на ней произносятся, главное – чтобы эта улица была заасфальтирована. А российскому президенту совершенно не интересно, есть ли асфальт на улице. Ему важно, чтобы эта улица называлась улицей маршала Жукова, и чтобы жильцы этой улицы никогда не вспоминали о сталинских военных преступлениях.

"И если мы будем думать исключительно о том, какой асфальт нам положить на нашей улице и не будем интересоваться, как эта улица называется и знают ли ее жильцы правду о прошлом своей оболганной советскими пропагандистами страны, рано или поздно по этой магистрали – хорошо ли, плохо заасфальтированной – проедет по дороге на Киев российский танк", – предупредил Зеленского Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его выступление на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвали истерию в российском обществе.

В частности, глава украинского государства заявил, что Освенцим в 1945 году освободили украинцы, а именно – Львовская дивизия (1-й Украинский фронт).

Также он отметил, что СССР, как и нацистская Германия, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что слова Зеленского в РФ считают "ошибочными и оскорбительными с точки зрения памяти наших дедов".

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