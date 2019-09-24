Портников указал на угрозы возвращения Януковича

Возвращение беглого экс-президента Виктора Януковича в Украину вполне может стать реальностью и несет серьезные угрозы государству.

Речь идет о капитуляции перед Россией и о новом переделе сфер влияния между олигархами, пишет в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников.

По его словам, заявление адвоката Януковича Виталия Сердюка о возможном возвращении предателя говорит о том, что своим юристам скандальный экс-президент ставит не правовые, а политические задачи – привлечь к ответственности тех, кто виновен в "сдаче Крыма" и "антиконституционном захвате власти".

Виктор Янукович

"Вероятно, именно расправа с политиками, которые поддержали народ на Майдане и пришли к власти после бегства Януковича, станет частью операции "реставрация" – ведь после этого отменить обвинительные приговоры самому бывшему президенту не составит никакого труда. Желание Януковича только неискушенным в политике может показаться скверным анекдотом. Ведь любой свидетель событий 2014 года вспомнит, что Сергей Аксенов был назначен председателем совета министров АРК по представлению, которое незаконно подписал именно Янукович", – напомнил Портников.

Он подчеркнул, что замена "главы" оккупационного правительства стала первым юридическим шагом к проведению "референдума" и аннексии полуострова Россией. Журналист также подметил, что любой свидетель событий 2014 года знает, что Янукович не выполнил условий соглашения с Майданом и покинул Украину при посредничестве президента страны, которая и организовала аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"И, кстати, Янукович, который обвиняет других в "сдаче Крыма", преспокойно в этой стране проживает. Именно Путин – гарант его безопасности. Но в том-то и дело, что все эти трезвые размышления больше не имеют никакого значения. Мы с вами живем в государстве, где все решения принимаются одним человеком, вернее – одним центром выработки решений, "коллективным Зеленским". И если этот "коллективный Зеленский" решит, что Майдан был государственным переворотом, а в аннексии Крыма виновны не Путин и Янукович, а Турчинов и Парубий, то с этим согласится любой суд, это расскажут по олигархическому телевидению, а поклонники Зеленского будут возбужденно рукоплескать этой "новой реальности", – прогнозирует Портников.

Он добавил, что это абсолютно соответствует логике авторитаризма и подтверждено примером России, где народ с таким же восторгом воспринимает любое решение Путина, которого они возвели в ранг кумира.

"Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем "коллективному Зеленскому" Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами", – полагает Портников.

Вместе с тем журналист не исключает и того, что Янукович может просто обманывать сам себя и неправильно истолковывать результаты разговоров с "важными людьми". Однако, подчеркнул Портников, при любом из этих сценариев украинцы ни в коем случает не должны допустить возвращения предателя государства.

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