Портников сообщил о жертве, которую потребует Путин

Команда президента Украины Владимира Зеленского не найдет понимания с лидером России Владимиром Путиным, так как не понимает его психологии.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал украинский журналист Виталий Портников.

"Команда Зеленского не понимает психологию президента РФ. Путин государственный, настоящий империалист. Он хочет восстановить империю. Это настолько простая и элементарная идея, что ее даже не нужно выяснять. Он даже не скрывает это. Но они не верят, что человек может жить такой идеей. Потому что они живут в более простом мире. В их мире нет государства. И их тяжело в этом обвинять, ведь они выросли в последний период существования СССР, когда государство во многом было фикцией", – пояснил он.

Портников добавил, что понимает, в какой среде вырос Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир.

"Они никогда не воспринимали СССР как государство. А скорее как территорию, где нужно выжить. Их нельзя в этом винить. Они во многом жертвы этой цивилизации. Им нужно будет поверить, что государственность и патриотизм это не пустые слова. Это не парады и фейерверки, а то, ради чего люди готовы отдать жизнь", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников рассказал, что итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины показали "тотальный провал существующей элиты".

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