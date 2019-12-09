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9 декабря • обновлено в 16:22
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"Майданы завершались по-разному": Портников сделал жесткое предупреждение Зеленскому

2.3т
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Протесты против капитуляции, которые всколыхнули Украину, являются свидетельством того, что общество стало зрелым и ответственным за свое будущее. Поэтому власти нельзя пренебрегать этим, а тем более – уроками предыдущих Майданов.

Такое мнение в статье для "Эспрессо" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что активность украинцев говорит о том, что они становятся все более похожими на западных борцов за демократию.

"Демократические процедуры работают только тогда, когда у общества есть действенные рычаги для контроля над властью. Мы, как правило, боимся таких рычагов из-за их возможных последствий. В каждой массовой акции нам видится Майдан. Сторонники власти утверждают, что акции протеста ослабляют ее позиции. Противники нередко воспринимают свой протест как первый шаг к смене власти. И мы не спрашиваем себя, как выживают западные страны с их бесконечными забастовками и демонстрациями", – подчеркнул журналист.

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Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на "нормандские переговоры" в Париж – столицу страны Евросоюза, в которой уже пятый день продолжается всеобщая забастовка граждан против политики президента Эммануэля Макрона. Так, утром 9 декабря в центре Франции образовались пробки протяженностью 620 км, и протесты будут только усиливаться. Однако для Франции это – обычное событие.

Портников объяснил, что многие французские граждане, которые не участвуют в забастовке, сочувствуют своим соотечественникам, а сам Макрон проводит встречи с представителями забастовщиков. И эти встречи могут внести реальные коррективы в проект пенсионной реформы, которую 11 декабря представит в парламенте премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Протесты на Майдане

Протесты на Майдане

"Главное отличие цивилизованной демократии от постсоветского авторитаризма – это способность власти к диалогу с обществом. Западным демократиям это тоже давалось очень нелегко. Но, тем не менее, удалось перейти от революций к забастовкам и демонстрациям, от конфронтации к уважению. Акции протеста, которые проходят в нашей стране накануне крайне рискованной для самого выживания украинского государства встречи в Париже – очередное доказательство зрелости и ответственности украинского общества. И представителям новой власти еще предстоит доказать, что она способна к плодотворному участию в диалоге с теми, кто ее предупреждает и с ней не согласен", – пишет Портников.

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"Майданы завершались по-разному. В 2004 году власти пришлось согласиться на реальный диалог с участниками протеста, благодаря чему и был достигнут компромисс. В 2014 году режим Януковича устал от имитации диалога и решился на применение силы. Именно это и должно стать главным уроком для любого украинского президента и любого украинского силовика. С участниками протестов разговаривают. Их не разгоняют и их не убивают", – подытожил он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Майдан против капитуляции
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Интересно -это существо хотя бы раз чуствоывало боль на себе,почему-то он рекомендует её прочуствовать другим. Надо покопаться-кто ему платит?
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