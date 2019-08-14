Портников рассказал, как Зеленскому выиграть войну у Путина

Упрощением получения гражданства Украины для российских оппозиционеров президент Владимир Зеленский не выиграет паспортную войну у главы России Владимира Путина. Поэтому гораздо правильнее было бы бороться за сознание украинцев, которых страна-агрессор попробует соблазнить своим гражданством.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист, публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Может ли президент Владимир Зеленский выиграть паспортную войну у Владимира Путина? Как по мне, такой возможности нет. Зеленский пытается упростить получение украинского гражданства российскими оппозиционерами. Однако этот логический поступок коррелируется с таким же правилам получения политического убежища или даже гражданства в других странах мира. Российский оппозиционер может найти возможность для того, чтобы выехать из страны, получить гражданство любой цивилизованной страны, которая ценит политические взгляды и выступает против политических репрессий", – считает он.

Что касается Путина, то у него, по мнению Портникова, более широкая программа. Ведь он воспринимает украинское гражданство как некое продолжение российского. Сначала упрощается возможность получения такого гражданства для жителей оккупированных Россией районов Донбасса, затем упрощается возможность получения украинского гражданства для жителей всех других районов Донецкой и Луганской областей. Следовательно, есть высокая вероятность того, что вскоре Россия упростит получение своего гражданства для жителей всего востока и юга Украины. А это именно те территории, которые в свое время были электоратом беглого Виктора Януковича и Партии регионов.

"А дальше речь пойдет о всей Украине. Чтобы граждане Украины понимали – украинское гражданство дает возможность получить гражданство России. А все это – гражданство бывшей империи, которую так мечтает восстановить Владимир Путин. И паспортная программа Владимира Путина – это не программа облегчения получения гражданства. Это программа облегчения восстановления империи. Именно с этой целью он аннексирует Крым, продолжает войну на Донбассе и будет продолжать воевать против Украины", – предупреждает Портников.

Вместе с тем, добавил он, Зеленский очень просто может выиграть у врага начатую паспортную войну. Однако для этого придется применить совершенно другую стратегию.

Владимир Зеленский и Виталий Портников

"Нужно не русским облегчать получение украинского гражданства – нужно украинцев убеждать в том, что они – украинцы, российский паспорт им не нужен. А это – программа идентификации украинской нации, содействие развитию украинского языка на всей нашей территории от Ужгорода до Харькова и Одессы. Ведь если там будет украиноязычное населения, оно не будет иметь желания получить паспорта страны, которая намного лучше разговаривает по-русски", – объяснил, как надо действовать Зеленскому, Портников.

Кроме того, подчеркнул он, не стоит забывать и о таких важных вопросах, как укрепление украинской армии, культурной и исторической самоидентификации.

"Если украинец будет украинцем, ему не нужен будет паспорт России. А если украинец хочет быть россиянином, Владимир Путин ему в этом поможет, а Владимир Зеленский не помешает этому", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский начал упрощение процедуры приобретения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали страну, и для россиян, которые подверглись политическим преследованиям.

Член комитета Государственной думы по международным делам России Антон Морозов назвал провокационным указ президента Украины, а председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал документ "популизмом".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцам, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ. Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил 2 августа.

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