Мировой кризис, в том числе и из-за пандемии коронавируса, больше всего может сказаться именно на России, где в результате значительная часть производств, закрытых в связи с карантином, так и не откроется.
Поэтому Украине следует обратить на это внимание и правильно воспользоваться российским упадком. Таким мнением в своем блоге на "Еспрессо.TV" поделился журналист и публицист Виталий Портников.
"Эксперты московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран. Такие неутешительные прогнозы российские чиновники и эксперты не делали ни в 2014 году, когда Запад ввел против их страны санкции за агрессию против Украины ни позже, когда падали цены на нефть", – отметил он.
Портников: Украине нужно правильно использовать упадок России
По его словам, новый обвал этих цен – фактическое поражение России в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией – совпал еще и с пандемией коронавируса. И именно в этой драматической для страны ситуации российское руководство делает одну ошибку за другой, что, вероятно, связано с элементарной "изношенностью материала".
"Постаревший Владимир Путин окончательно оторвался от реальности и влечет за собой в мир собственных фантазий и свое окружение, и свою страну. Все это может означать, что в ближайшие годы нам придется иметь дело с "другой Россией" – страной, которая будет отчаянно искать выход из экономического кризиса и политического тупика", – пишет журналист.
Он отметил, что к будущему российскому кризису все же нужно отнестись со всей ответственностью. Ведь окончание оккупации и давления – это не гарантия успеха для страны, которая освобождается от российских "объятий"
"И нам нужно очень постараться, чтобы правильно и с пользой для себя использовать российский упадок", – подчеркнул Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист Владислав Иноземцев рассказал, что Россия оказалась в крайне сложной ситуации, потому что золотая эпоха нефти завершена. В результате российская экономика от этого не развалится, но денег из многомиллиардных резервов может хватить лишь на год.
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