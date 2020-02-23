Последние заявления президента России Владимира Путина об объединении его страны с Украиной, а также о "едином народе" украинцев и россиян подтверждают, что он всерьез настроен возродить Российскую империю.

Об этом в статье для "Радио Свобода" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что в словах Путина скрывалось гораздо больше, чем просто повторение привычного мифа российской пропаганды.

"Мы получили прекрасную возможность убедиться в том, что слова об "одном народе" – это не просто пропагандистская фраза Путина, которой он старается оправдать аннексию Крыма или войну на Донбассе. Нет, это – убеждения Путина, которые основываются на его исторических "знаниях". И эти "знания" появились вовсе не после избрания Путина президентом России", – подчеркнул журналист.

Портников напомнил, что в 80-90-е годы ХХ века такое представление об истории господствовало в партийных и чекистских кабинетах России. В виду этого коммунисты и чекисты стали еще большими шовинистами, чем чиновники Российской империи.

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"Именно поэтому можно сказать, что после избрания президентом Путин решил, что теперь может воплотить в жизнь убеждения своих учителей и коллег и вернуться в прошлое, восстановить империю. А самое главное – вновь объединить в единое целое "один народ", – пишет журналист.

Поэтому, акцентировал он внимание, не стоит думать, что Путин действует спорадически, реагируя на политические события в Украине или Беларуси, или пытается просто помочь пророссийским политикам и помешать "националистам".

"Нет, его главная цель очевидна даже из этого интервью – "один народ", одно государство. И то, что Путин учит, как "правильно" делать ударение в слове "украинец" самого интервьюера – российского журналиста украинского происхождения – должно только еще раз подчеркнуть, что никаких украинцев не существует и не им решать, как они называются", – обратил внимание на еще один показательный момент в скандальном интервью Портников.

Подытоживая, он сказал, что на представления Путина об истории можно было бы не обращать внимания, если бы их жертвами уже не стали тысячи украинских граждан, которые погибли, получили ранения или лишились крова на оккупированных территориях.

"И это – еще не конец истории, а только начало путинских притязаний. Притязаний, которые обуславливаются не текущей политикой, не интересами российских олигархов или "Газпрома", а самой историей. Когда Путин говорит, что надежда на его договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским умирает последней, он имеет ввиду не надежду Зеленского и его соотечественников на мир, а свою надежду на поглощение украинских земель Россией. Ему вряд ли приходит в голову, что кто-то может считать иначе", – резюмировал журналист.

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