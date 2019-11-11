"Раскольники на военных рельсах": Портников раскрыл стратегию Путина с РПЦ

Объявление "раскольниками" мировых патриархий со стороны Русской православной церкви за признание автокефалии Православной церкви Украины имеет одну цель. Так президент России Владимир Путин и приближенный к нему патриарх Кирилл пытаются противопоставить свою структуру всему религиозному православному миру.

Об этом в статье для "Радио Свобода" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он напомнил, что Московский патриархат отказался от молитвенного поминания уже четвертого предстоятеля мировых православных церквей за поддержку Украины.

Так, вслед за патриархом Константинопольским и архиепископом Афинским очередь дошла и до патриарха Александрийского – главы одной из старейших церквей на планете. Что касается митрополита Киевского Епифания, то его московский патриарх и вовсе не начинал поминать.

"При этом в Москве обвиняют Вселенского патриарха в том, что он учинил раскол в мировом православии из-за того, что предоставил автокефалию Православной церкви Украины. Но на самом деле раскольником выглядит именно московский патриарх. Потому что все те, кого обвиняет Кирилл и его соратники, продолжают поминать московского предстоятеля в своих молитвах – и патриарх Константинопольский, и патриарх Александрийский, и архиепископ Афинский, и митрополит Киевский. И только патриарх Кирилл решает, какая православная церковь достойна его поминания, а какую он вычеркнет из общего перечня", – пишет Портников.

Патриарх Кирилл и Путин YouTube

Но и на этом раскольническая деятельность Московского патриархата не завершается, подчеркивает он. Ведь после предоставления автокефалии ПЦУ Москва спровоцировала раскол в Западноевропейском экзархате русских приходов Константинопольского патриархата. Несмотря на то, что достаточного количество верующих для принятия решения о переходе этого экзархата в РПЦ не нашлось, в Москве пошли на противоречащее уставу самого этого церковного объединения принятие части общин во главе с бывшим архиепископом.

"То есть, по большому счету, произошла беспардонная церковная аннексия, которую вполне можно сравнить с путинской аннексией Крыма. Что и неудивительно, так как патриарх Кирилл давно уже стал важной опорой российской власти", – проводит параллель Портников.

Он также выразил уверенность, что раскольническая деятельность Московской патриархии только русскими приходами в Европе не ограничится. Основанием для таких выводов журналист назвал угрозы со стороны главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Так, он напугал расколом Александрийской патриархии и созданием отдельных русских приходов в Африке.

"Москва чувствительна к проблемам вторжения на каноническую территорию… Однако сейчас все переходит на военные рельсы" – утверждает близкий к Кремлю журнал "Россия в глобальной политике". Именно так Кирилл и Путин понимают веру в ее московской интерпретации – бронепоезд с крестом вместо красной звезды!" – пишет Портников.

Виталий Портников "5 канал"

Таким образом, делает вывод он, Московская патриархия не скрывает своей готовности провоцировать раскол в каждой из церквей, предстоятели которой признают Православную церковь Украины.

"В результате это приведет к тому, что в современном мире появятся две православных юрисдикции – мировое православие и "русский мир", Вселенский патриарх и московский антипатриарх. Впрочем, не знаю, можно ли будет вообще тогда отнести Русскую церковь и ее приверженцев к православному миру. Раскольники – они и есть раскольники, даже на "военных рельсах", – резюмировал Портников.

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