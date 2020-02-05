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7 февраля • обновлено в 08:09
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Портников раскрыл еще одну цель визита Эрдогана в Украину

13.6т
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз продемонстрировал свою настоящую обеспокоенность судьбой крымских татар, которые подвергаются репрессиям на аннексированном Россией украинском полуострове.

В частности, сразу же по окончании своего недавнего визита в Киев он заявил, что его страна будет продолжать работу по защите прав этого народа. А такого интереса в этом не проявляла даже украинская власть, подчеркнул журналист Виталий Портников в своем блоге на "Крым.Реалии".

"Визиты в Украину является отражением интереса Эрдогана в крымской тематики. Эта проблема для него – одновременно вопросы внутренней и внешней политики", – считает он.

Портников указал на цель визита Эрдогана в Украину

Портников указал на цель визита Эрдогана в Украину

По словам журналиста, таким образом турецкий лидер демонстрирует своим соотечественникам внимание Турции к народу, судьба которого всегда вызывала пристальное внимание их общества. А также показывает незыблемость турецких приоритетов в регионе и поддержку территориальной целостности Украины с акцентом на права крымскотатарского народа.

Ко всему прочему, подчеркнул Портников, вопрос Крыма также является для Эрдогана "важным инструментом в его непростых взаимоотношениях" с главой РФ Владимиром Путиным.

"Слова Эрдогана – доказательство того, что Турция не согласится с российской мистификацией "обеспечения прав" крымских татар в аннексированном Крыму, более того – позиция Анкары совпадает с позицией Меджлиса крымскотатарского народа. Это курс на обеспечение работы свободного центра национального представительства – не только в Киеве, но и у самых границ оккупированного Крыма, в Херсонской области", – отметил журналист.

Он убежден, что именно такой центр одновременно может стать и политическим инструментом, и убежищем для тех, кому российские власти не дают жить в самом Крыму. Поскольку "маховик путинских репрессий" на оккупированных территориях нашей страны продолжает раскручиваться, что, в частности, ведет к еще большему количеству политзаключенных.

"Поскольку украинская власть заинтересована в постоянных обменах, Кремль будет стараться иметь в распоряжении новый и новый "обменный фонд" для торговли и шантажа. И поэтому обустройство тех, кого будет освобождать Путин в обмен на те или иные уступки со стороны президента Украины Владимира Зеленского, может стать важной гуманитарной задачей Анкары. Эрдоган, который давно уже играет со своим российским коллегой в политические шахматы, прекрасно отдает себе в этом отчет", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает Украину и отказывается признавать аннексированный Крым частью России.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Виталий Портников Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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hunt andres
hunt andres
Раскрыть тему крымских татар Эрдогану позволит Путин. Когда пригласит его в Крым на встречу.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодец мочи русских козлов.
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hunt andres
hunt andres
Чернышевап Алина, Опять уроки прогуливаешь, дурочка?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
На о.Кипр помнится то же озаботились соотечественниками )))))))) С Россией вряд ли получится ! ?
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