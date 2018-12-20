Десятилетиями уничтожал Беларусь: Портников жестко прошелся по Лукашенко

Защита суверенитета Беларуси президентом Александром Лукашенко выглядит неубедительно потому, что сам Лукашенко десятилетиями уничтожал государственность собственной страны. Он лишил свое государство герба, флага, гимна, родного языка и парламентаризма.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей статье для сайта Грани.ру. Автор добавляет, что даже день независимости Беларуси был перенесен с дня принятия Декларации о государственном суверенитете страны на день освобождения Минска от нацистов.

"Всякий раз, когда российские руководители в обмен на поддержание штанов лукашенковского режима пытаются ликвидировать белорусский суверенитет, "батька" вспоминает о Беларуси. Проводит секретные совещания с домочадцами и соратниками, делает гневные заявления, словом — защищается белорусской государственностью как только может", — считает Портников.

Виталий Портников fakty.com.ua

По словам журналиста, Лукашенко не лишил Беларусь российских телеканалов, которые на протяжении десятилетий доказывают гражданам, что они остаются жителями бывшей советской республики, а Россию называют пупом земли.

"Даже само название Беларуси российские пропагандисты продолжают употреблять с упрямой имперской чванливостью: никакая, конечно, не Беларусь, а Белоруссия! А после нападения России на Украину в 2014 году эти телеканалы и вовсе съехали с катушек, превратились в средство оболванивания и зомбирования не только россиян, но и белорусов. Все эти киселевы, соловьевы, толстые и прочая нечисть ввинчиваются в белорусские головы, разрушая те остатки здравомыслия и реализма, которыми еще располагали подданные Александра Лукашенко: рассказывают об "украинских нацистах", "российских добровольцах", лживом Западе, доказывая, что только Россия сможет защитить Белоруссию от того кошмара, который ожидает эту страну в случае торжества "националистов" и прихода цивилизованного мира в батькины владения", — отметил Портников.

Журналист добавил, что большинство населения Беларуси так и не почувствовало себя гражданами страны. Они могут только ненадолго выйти на протесты, когда затрагивается экономический вопрос, а чиновникам выгоднее вмонтироваться в российскую вертикаль, где им больше заплатят и позволят эффективнее воровать. Силовики, по словам автора, являются просто "домашними псами диктатора".

Александр Лукашенко

"Получается, только Лукашенко она (Беларусь. — Ред.) и нужна. И еще тем немногочисленным белорусским патриотам, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в будущее своей страны. Самоотверженным людям, которых сам Лукашенко ненавидит от всей души. Которых он все эти десятилетия запугивал, травил, изгонял, калечил, убивал. Не на кого ему положиться. Но такую Беларусь Лукашенко — при попустительстве и равнодушии большинства населения — построил сам", — заключил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.