"Скатываемся к ненависти": Портников предупредил Зеленского о смертельной угрозе для Украины

Нынешнее развитие событий в Украине можете вылиться в серьезные противостояния разных частей общества, что несет смертельную угрозу государству.

Одной из причин нарастания конфронтации является и несоответствие предвыборных обещание президента Владимира Зеленского реальному положению дел. Такое мнение выразил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Президент Зеленский призвал сограждан к спокойному рассудительному разговору без лишних эмоций и лозунгов. Это правильное предложение, тем более, когда оно исходит от руководителя страны, которая находится в состоянии войны с сильным и жестоком врагом. Но пример рассудительного разговора должен подать сам Зеленский. Он должен признать, что его предвыборная кампания строилась не на серьезном и честном разговоре с соотечественниками, а именно на эмоциях и лозунгах", – пишет он.

По словам Портникова, президенту стоит вспомнить свой жизненный путь до прихода в политику. Ведь он подменил содержательные дебаты о будущем страны чтением комментариев из социальных сетей, а также выступал от имени простого народа при том, что всегда был обеспеченным человеком за счет творческого сотрудничества с олигархическими телеканалами.

Кроме того, журналист посоветовал Зеленскому еще раз посмотреть свое выступление, в котором он говорит, что прекратить войну просто – нужно просто перестать стрелять.

Виталий Портников

"Честный разговор возможен только в стране, президент которой говорит правду своим соотечественникам. И начинать нужно с самого себя – с честного объяснения самому себе того простого факта, что ты не сможешь справиться со всеми сложными проблемами этой страны ни за один срок, ни за два. Что у тебя одна задача – сохранить бесспорные достижения предшественников. Хотя бы не сделать хуже", – пишет Портников.

"Но если ты подменяешь этот честный разговор шельмованием предшественников, пренебрежением к патриотам, ставкой на многочасовые выступления, в которых теряется смысл, и телевизионные ролики, в которых нет ни дискуссии, ни правды – то как ты можешь ожидать от сограждан честности и отсутствия эмоций? Как можешь не замечать, что страна скатывается к новому витку общественного противостояния и ненависти? Как можешь не понимать, что это противостояние несет смертельные угрозы не только для твоей власти, но и для самой Украины?" – подытожил журналист жестким предупреждением власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналист Роман Цимбалюк считает, что, умалчивая о деталях согласования "формулы Штайнмайера", Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны. Нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия.

Также он заявил, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал