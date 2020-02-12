"Может разрушить Украину": Портников предупредил Зеленского о роковой ошибке с Путиным

Наивная уверенность президента Украины Владимира Зеленского в том, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, может стоить Украине потери государственности.

Такие опасения в статье для "Эспрессо" выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, Зеленский не может или не хочет понять, что декабрьский "нормандский формат" состоялся исключительно благодаря меркантильным соображениям Путина. На нем глава страны-агрессора решил в очередной раз напомнить, что рассматривает Украину как объект, а не субъект переговоров и намерен добиваться выполнения своих ультиматумов, а не искать компромиссы.

Журналист подчеркнул, что на какие-то уступки российский президент может согласиться только под угрозой давления – санкции, судебные иски и прочее.

Зеленский и Путин

"С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский избрал по отношению к Владимиру Путину позу просителя. Это он инициирует телефонные беседы. Это он просит о встречах. Путину остается только решать, согласится ли он с просьбой обитателя кабинета на Банковой – как это было с беседами по телефону, или проигнорирует ее, как это было с несостоявшейся встречей в Израиле. Каждая такая просьба убеждает Путина, что капитуляция Зеленского, капитуляция Украины и ее включение в состав России уже близко – нужно просто посильнее надавить", – рассуждает Портников.

Именно поэтому, делает вывод он, когда Зеленский во время телефонных бесед или встреч не соглашается на уступки со стороны Украины, это вызывает бешенство Путина и желание еще в большей степени усилить давление на непонятливого украинского визави, а также добиться дестабилизации нашей страны.

"Зеленский только раззадоривает Путина – и при этом не понимает, что российского президента сдерживает от захвата Украины только Запад. Владимир Зеленский считает, что агрессивная политика Путина по отношению к Украине может разрушить Россию. Но пока это произойдет, дилетантское отношение Зеленского к диалогу с Путиным может разрушить Украину", – опасается журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Портников выразил уверенность в том, что очередной "нормандской встречи" в апреле не будет. Ведь единственная цель Путина – это полная капитуляция Украины, а не встречи и поиск точек соприкосновения с Зеленским.

А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не исключает дополнительных переговоров Зеленского и Путина до "нормандской встречи", если это принесет результаты.

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