"Путин заманивает Зеленского в ловушку: Портников предупредил об угрозе Минска-3

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что изменения Минских договоренностей возможны лишь при условии их согласования с "властями Л/ДНР", являются опасным сигналом.

Это говорит о том, что Владимир Путин пытается затянуть президента Украины Владимира Зеленского в очередную хитрую ловушку с Донбассом. Такое предупреждение в статье для "Эспрессо" сделал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента. Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны. Что его политический кругозор – как и кругозор его ближайшего окружения – ограничен телевизионными сериалами и обывательскими представлениями о политике и жизни", – пишет он.

Точно так же в Кремле, подчеркивает он, понимают и то, что Зеленский очень хочет оправдать ожидания своих избирателей, которые тоже верили – стоит им проголосовать за популярного артиста, и война завершится.

"И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3". А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен. Потому что он позволяет Москве окончательно избавиться от положения агрессора и перейти в разряд посредников", – объясняет угрозы Портников.

Портников и Зеленский

Ведь в случае реализации этого сценария, отметил журналист, договорными сторонами в этом "новом Минске" будут "три государства" – Украина и фиктивные "народные республики". Таким образом Кремль превратит Украину в заложницу этих самых "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

"И при этом никакая война, никакой конфликт не остановится и никакая территориальная целостность не восстановится. Это доказано всеми остальными конфликтами на постсоветском пространстве", – сделал вывод Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на "нормандском саммите" Путин заявил, что считает Минские соглашения безальтернативными и не подлежащими изменениям.

А первый глава Беларуси Станислав Шушкевич убежден, что если президент РФ Владимир Путин перестанет поставлять оружие на Донбасс, переговоры в "нормандском" и "минском" форматах уже не будут нужны Украине.

В свою очередь боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь заявил, что внесение изменений в Минские договоренности путем прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР" недопустимо, ведь такой шаг будет "еще одной попыткой ползучей легализации этих квазиобразований".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!