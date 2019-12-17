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17 декабря • обновлено в 05:12
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"Путин заманивает Зеленского в ловушку: Портников предупредил об угрозе Минска-3

1.1т
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Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что изменения Минских договоренностей возможны лишь при условии их согласования с "властями Л/ДНР", являются опасным сигналом.

Это говорит о том, что Владимир Путин пытается затянуть президента Украины Владимира Зеленского в очередную хитрую ловушку с Донбассом. Такое предупреждение в статье для "Эспрессо" сделал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента. Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны. Что его политический кругозор – как и кругозор его ближайшего окружения – ограничен телевизионными сериалами и обывательскими представлениями о политике и жизни", – пишет он.

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Точно так же в Кремле, подчеркивает он, понимают и то, что Зеленский очень хочет оправдать ожидания своих избирателей, которые тоже верили – стоит им проголосовать за популярного артиста, и война завершится.

"И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3". А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен. Потому что он позволяет Москве окончательно избавиться от положения агрессора и перейти в разряд посредников", – объясняет угрозы Портников.

Портников и Зеленский

Портников и Зеленский

Ведь в случае реализации этого сценария, отметил журналист, договорными сторонами в этом "новом Минске" будут "три государства" – Украина и фиктивные "народные республики". Таким образом Кремль превратит Украину в заложницу этих самых "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

"И при этом никакая война, никакой конфликт не остановится и никакая территориальная целостность не восстановится. Это доказано всеми остальными конфликтами на постсоветском пространстве", – сделал вывод Портников.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Минские договоренности
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы все никак определиться не могут. То хотят минск-3, то говорят, что это Путин хочет минск-3. То говорят, что Путин не выполняет минские, то говорят, что минские выполнять не хотят сами. То говорят, что альтернативы минским нет, то говорят, что минские это капитуляция. Идиoты.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Надо Зеленскому официально издать указ, чтобы в зону AТО отправлять активистов и сторонников боeвых действий. Пришли на митинг, в поддержку вoйны? Собрали это стaдo, и нexай едут воевать, раз им так хочется. Быстрее cдoxнут, мир станет лучше. А то эти выбляdки вoйны хотят, а вoенкомы почему то ловят и на смерть посылают не их, а тех, что хочет просто жить. Тем более, что Украина побeдить не сможет, и это было ясно с первого дня конфликта.
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