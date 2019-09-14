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14 сентября • обновлено в 13:24
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Единение с Россией и "руский мир": Портников предупредил, чем грозит Украине "формула Штайнмаера"

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Если Украина согласится реализовать "формулу Штайнмаера", как того требует Россия, она рискует создать на своей территории аналог Приднестровья и получить замороженный на долгие десятилетия конфликт.

Такое мнение в статье для "Радио Свобода" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он также напомнил власти Украины о наглом ультиматуме, который выдвинул помощник президента России Юрий Ушаков.

Так, он потребовал, чтобы ради проведения встречи на высшем уровне в "нормандском формате" Украина подписала письменное обязательство исполнять Минские соглашения по так называемой "формуле Штайнмайера", в свое время предложенной бывшим министром иностранных дел, а сейчас – президентом Германии.

Эта формула подразумевает не просто фиксирование особого статуса оккупированных районов Донбасса, но и проведение там местных выборов еще до демилитаризации региона, до вывода оттуда оккупационных войск и их наемников.

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"Тот, кто хочет понять, как пройдут эти выборы – даже если формально они будут проходить по украинскому законодательству – может поинтересоваться недавним "единым днем голосования" в Российской Федерации и тем, что происходило до этого дня – в частности, с выборами в Московскую городскую думу. О "выборах" на территории аннексированного Крыма я уже и не вспоминаю. В результате этих выборов мы тоже можем не сомневаться. Подавляющее большинство голосов получат "партии Кремля", которые будут выступать за единство с Россией, "русский мир", присоединение Украины к интеграционным объединениям под российским кураторством", – пишет Портников.

Он подчеркнул, что даже если после этого произойдет формальный "вывод войск" (большая часть останется под видом так называемой "народной милиции", что также предусмотрено Минскими соглашениями) и территориальная целостность Украины будет восстановлена (без Крыма), то украинцы по сути окажутся в одной стране, которая будет состоять из двух. А это – перманентный кризис на долгие годы, если не на десятилетия. Портников сравнил такое развитие событий с созданием внутри Украины внутреннего Приднестровья.

Виталий Портников

Виталий Портников

24tv.ua

Журналист также выразил уверенность в том, что если бы выборы на оккупированной территории прошли бы после реального восстановления украинского контроля, возвращения Донбасса в украинское информационное пространство (и уход из российского), то результаты выборов были бы совсем другими. И президент Владимир Зеленский это прекрасно понимает. Именно поэтому он подчеркивал, что выборы в оккупированных районах могут пройти только после выведения российских войск, а не до, как гласит "формула Штайнмайера".

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"Но в администрации президента Владимира Путина могут считать – и не без оснований – что украинский президент заинтересован не просто в успехе, а в быстром успехе. Именно этот политический цейтнот помог Владимиру Путину освободить из украинской тюрьмы Владимира Цемаха. Именно поэтому российское руководство позволяет себе ставить условия не для заключения мира и ухода с украинской земли, а всего лишь для проведения рутинной встречи на высшем уровне!" – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников отметил, что Франция фактически стала на сторону России и на саммите стран "нормандского формата" будет требовать от Украины пойти на уступки Кремлю по Донбассу.

Напомним, экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера", выполнение которой требует президент России Владимир Путин и которую согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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руденко евгений
руденко евгений
я вот не пойму, что хотят от Зеленского эти паны? Чтобы он объявил открытую войну россии? При том раскладе сил, который есть сейчас? Я понимаю, что у этих панов есть запасные "аэродромы" и они могут писать статьи для "Радио Свобода" сидячи в америке. А как быть при этом основной массе украинского народа? Который понимает, что за столько лет независимости, основные проблемы лежат внутри самой страны, и Зеленский взвалил на себя такую ношу, что мне его жаль.
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70rus xxx
70rus xxx
Да ничего Россия не требует,успокойтесь.Нравится "заселять" поля под Днепропетровском,продолжайте.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Наглый план? Подписали - так выполняйте.
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