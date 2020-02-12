"Хотят ускорить крах Зеленского": Портников предсказал провал нового "нормандского формата"

Вера некоторых представителей украинского правительства в то, что очередной "нормандский саммит" в апреле возможен, абсолютно беспочвенна. Ведь все, что необходимо президенту России Владимиру Путину, – это полная капитуляция Украины, а не встречи и поиск компромиссов с ее лидером Владимиром Зеленским.

Такое мнение выразил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, уверенность в высоких шансах новой встречи лидеров "нормандской четверки" могла проистекать только из непонимания причин того, почему вообще состоялся предыдущий саммит в Париже.

"Встречи на высшем уровне проходят не потому, что этого хочет президент Украины, президент Франции или канцлер Германии. Ведь эти руководители по определению готовы к переговорам о мирном урегулировании. Встречи на высшем уровне проходят тогда, когда с этим согласен президент России. Путин согласился лететь в Париж только потому, что рассчитывал на значительные уступки с украинской стороны. Проще говоря – он согласился на саммит, потому что рассчитывал принять капитуляцию Зеленского", – объясняет свою позицию Портников.

Он подчеркивает, что такой вывод был сделан российским президентом просто потому, что украинские участники переговоров, которым во что бы то ни стало нужно было устроить встречу Зеленского и Путина, соглашались практически с любыми российскими предложениями ради реализации этой цели.

Зеленский и Путин

При этом, напомнил журналист, сам Зеленский был уверен, что стоит ему встретиться с Путиным, как проблема войны будет решена. Вместе с тем капитулировать перед российским президентом он также не собирался.

"В результате "нормандский саммит" обернулся самой настоящей катастрофой – бешенством Путина и разочарованием Зеленского. Путин уверен, что его обманули. Зеленский – что его не поняли. Конфликт, естественно, продолжается. В лучшем для Зеленского варианте Путин мог бы думать, что украинского президента еще "не дожали", что его капитуляция возможна – и тогда продолжались бы усилия по организации встречи лидеров. Но судя по тому, что Путин демонстративно отказал Зеленскому во встрече в Иерусалиме, российский президент склоняется к версии обмана, а не к версии недостаточного давления на неопытного украинского президента", – предполагает Портников.

Он убежден, что Путин попросту не понимает мотивов Зеленского – как и Зеленский не понимает мотивов Путина. И именно поэтому лидер страны-агрессора не видит никакой целесообразности в дальнейших контактах с украинским коллегой.

"В Кремле теперь будут работать не над проведением очередного "нормандского саммита", а над дестабилизацией Украины, над ускорением краха Зеленского – так, как после предыдущих неудачных для Путина саммитов "нормандской четверки" работали над крахом Порошенко. Просто учитывая неопытность Зеленского и его искреннее непонимание ситуации, на этот раз добиться такого краха и дестабилизации может удаться гораздо быстрее", – завершил свой прогноз Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" в Берлине может не состояться в апреле из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря глава России Владимир Путин "понял его".

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