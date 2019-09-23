"Дилетантов не победить": Портников допустил фиаско Пристайко в команде Зеленского

Несмотря на свой опыт, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обречен на фиаско, работая в команде президента Владимира Зеленского.

Причиной этому как раз и станет его профессионализм, ведь остальные представители власти являются дилетантами, написал в своем Telegram-канале украинский журналист, публицист Виталий Портников.

По его словам, последние заявления Пристайко о том, он лично несет ответственность за назначение советников в украинские посольства, уже свидетельствуют о нарастании конфликтной атмосферы в окружении Зеленского.

"Соратники Зеленского борются между собой, как бульдоги под ковром, и эта борьба отнюдь не содействует принятию взвешенных решений. Однако пока что эту войну, которая обязательно станет достоянием общественности после первого же серьезного провала, стараются не выносить на обсуждение публики. Вадим Пристайко, который был внешнеполитическим советником Зеленского еще тогда, когда фронтмен "95 квартала" боролся за власть, а затем стал заместителем главы президентской администрации и министром иностранных дел – один из активных участников этой борьбы. Но его ожидает неминуемое поражение – как бы Пристайко не старался", – считает Портников.

Он подчеркнул, что старания Пристайко помочь Зеленскому действительно видны. Ведь нередко он объясняет даже те президентские высказывания и решения, которые выглядят как абсолютная некомпетентность. И именно в этом и проявляется его главный недостаток.

"Он – профессионал. А профессионалу в мире Зеленского никогда не победить дилетантов. Зеленский откровенно гордится тем, что он – дилетант "из народа". И избирали его миллионы таких же дилетантов, которые десятилетиями имитируют деятельность и не понимают, что такое компетентность. Зеленский, как и миллионы украинцев, получил высшее образование и никогда не работал по специальности – зачем?" – объясняет логику своих выводов Портников.

Вадим Пристайко

"Но и его профессиональная характеристика далека от правды. Зеленского называют артистом, но эта работа тоже требует серьезного образования и самосовершенствования. Актер – это школа. Станиславский, Михаил Чехов, Брехт. Не слышали? А КВН, который переродился в "95 квартал", это не актерская работа, а художественная самодеятельность, которая рассчитана на политическое взаимодействие с властью или заказчиком. Это – Масляков. Но разве миллионы украинцев гордо не называют себя "менеджерами по продажам", когда просто торгуют ширпотребом в ларьке на рынке? Разве контрабандисты не хотят, чтобы их считали предпринимателями? Разве олигархи не пытаются прикинуться представителями большого бизнеса?" – объяснил журналист соответствие электората выбору, за который они проголосовали.

Исходя из этого, пишет Портников, можно сделать вывод, что вся нынешняя Украина – такая, как Зеленский, весь президентский офис – такой, как Зеленский. По его мнению, Зеленского можно охарактеризовать как настоящего президента народа некомпетентных дилетантов. Что касается Пристайко, то он в любом случае – профессиональный дипломат.

"В стране Зеленского это приговор. Как абсолютно точно сказал сам Зеленский Петру Порошенко. "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". Приговор профессиональному управлению страной. Рядом с профессионалом – каким бы он не был, честным, коррумпированным, одаренным, бездарным – выживают только профессионалы. И еще имитаторы. Рядом с дилетантом, пусть даже переполненным благими намерениями, выживают только дилетанты. И еще имитаторы. Они у нас выживают всегда. Именно поэтому поражение таких, как Вадим Пристайко, неизбежно", – полагает Портников.

Виталий Портников "Антикор"

Подытоживая, он добавил, что уничтожение профессионалов системой – это не самое страшное последствие. Ведь хуже всего то, что при таком развитии событий страну, которой управляет коалиция дилетантов и имитаторов, ожидает неизбежный крах.

"А уж потом профессионалам придется вытягивать из кювета и ремонтировать машину, за рулем которой находились люди, и не подозревавшие о существовании водительских прав", – образно резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль пытается использовать Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей". Следовательно, если президент не пойдет на поводу у России в вопросе Донбасса, то страна-агрессор начнет мстить ему. Аналогично она вела себя и с Петром Порошенко, который не сдал интересы страны и стал главным врагом для Кремля.

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