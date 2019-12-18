"Украина все ближе к пропасти": Портников предостерег Зеленского от новой встречи с Путиным

Сигналы Кремля о том, что пока нет оснований рассуждать о новой дате "нормандского саммита", свидетельствуют, что оккупанты снова пытаются надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Они хотят добиться уступок с его стороны в пользу России на фоне информации от немецких источников о вероятности проведения встречи в апреле.

Такое предупреждение в статье для "Эспрессо" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Кроме того он отметил, что агрессор не мог оставить незамеченным тот факт, что Украина продолжает твердо стоять на позиции унитарного государства.

Путин и Зеленский ВВС

"То есть Зеленскому как бы дают понять – все можно согласовать, и время, и место. Только ты не очень хорошо себя ведешь. А будешь вести себя хорошо – Путин с тобой опять встретится. И тут многое зависит от реакции украинского президента – поддастся ли он на этот шантаж или нет", – пишет Портников.

Он напомнил, что накануне парижского саммита Зеленский убеждал украинцев в том, что все уступки, на которые пошла Украина, связаны с его желанием встретиться с Путиным. Ведь от этой встречи якобы зависели договоренности, которые позволят прекратить войну.

"Зеленский удовлетворил эту свою нелепую прихоть за наш с вами счет. Встретился. Убедился, что окончание войны никак не связано с личной встречей с Путиным. И теперь выживание нашей страны будет зависеть от того, готов ли он это принять и понять", – подчеркнул журналист.

Портников считает, что если готов Зеленский готов, тогда ему придется переоценить и перспективы собственного президентства, и перспективы собственной жизни. Ведь в таком случае он обязан осознать, что является президентом страны, которая сопротивляется агрессору, и что залог хотя бы относительного мира – продолжать сопротивляться, а не "просто перестать стрелять".

"А если не готов – тогда он продолжит поддаваться на шантаж, исполнять путинские "хотелки", только чтобы еще раз встретиться с российским президентом и попытаться его обаять и уговорить. И с каждым новым исполнением нового путинского условия Украина будет оказываться все ближе к пропасти", – предупредил президента Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к МИД Германии, написал, что новая встреча в "нормандском формате" якобы может пройти в начале апреля 2020 года.

В то же время, другой дипломатический источник рассказал о предложении провести эти переговоры 9 апреля.

Однако в Москве якобы усомнились, что к этому времени возникнут предпосылки для обсуждения проблем Донбасса на высшем уровне.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой были приняты решения о прекращении огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами и разведении войск еще на трех участках.

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