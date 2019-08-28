Портников пояснил, зачем Путину украинский Крым

Президент России Владимир Путин решился на аннексию украинского Крыма, чтобы повысить свои рейтинги в РФ, однако такой эффект оказался краткосрочным.

Такое мнение в блоге на "Крым.Реалии"выразил украинский публицист Виталий Портников. Он напомнил, что во время развала СССР "по умолчанию было принято, что ни одна из республик не покушается на территории другой".

Официально Россия никогда не отказывалась от признания территориальной целостности соседних стран, однако после нападения на Грузию, когда Кремль признал государственность грузинских автономий и открыл их посольства в Москве, перешла "красную линию".

"Но даже в этой ситуации фактической аннексии территории Грузии Москва не стала присоединять Абхазию и Южную Осетию. Не было присоединено и молдавское Приднестровье, хотя на территории этой самопровозглашенной республики несколько раз проводились референдумы о присоединении к России", – отметил блогер.

Однако, Кремль не ограничился поддержкой квази-независимого Крыма, а назвал его территорию своей.

"Путин прекрасно понимал настроения российского общества. Знал, что простая поддержка "независимой Республики Крым" не добавит ему столько популярности, сколько аннексия полуострова и его "присоединение" к России. Что "независимый Крым" будет восприниматься как территория, которая рано или поздно будет возвращена Украине – так, как сейчас воспринимается Донбасс.

И он, думаю, пошел по самому простому пути, принял решение, взметнувшее его рейтинг в России до небес. И поставившее в непростую ситуацию Запад", – подытожил Портников.

Иллюстрация. Аннексия Крыма Радіо Свобода

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников заявил, что перед президентскими выборами в США американский лидер Дональд Трамп захочет заработать дополнительные баллы, наладив отношения с президентом России Владимиром Путиным и поспособствовав окончанию войны на Донбассе.

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