Портников: после выборов в Раду Зеленский окажется в ловушке

Итогом внеочередных выборов в Верховную Раду Украины по сути станет формирование монобольшинства президента Владимира Зеленского в парламенте. Однако столь высокий кредит доверия его партии "Слуга народа" может обернуться в ловушку для главы государства.

Такое мнение изложил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Деталей". Причина возможного провала новой власти – неспособность справиться с вызовами, которые бросит им общество.

"По итогам внеочередных парламентских выборов в Украине почти вся электоральная карта страны предсказуемо окрасилась в зеленый цвет президентской партии "Слуга народа". Похожий результат был достигнут и на выборах главы государства, так что можно сказать, что новые парламентарии просто повторили успех Владимира Зеленского, а избиратели голосовали даже не за партийный, а за личный бренд. И благодаря этому Зеленский, который в предыдущем парламентском созыве не мог ни на кого реально рассчитывать, теперь при формировании нового правительства страны, назначении чиновников и голосовании за принципиально важные законы, может опираться на большинство", – пишет Портников.

Журналист подчеркивает, что Зеленскому вполне может не потребоваться согласование каких-либо вопросов с другими политическими силами. Ведь он будет договариваться или же не будет с теми, с кем захочет. Ведь на данный момент именно от президента и от его соратников в парламенте зависит конфигурация новой власти.

"Это одновременно и очень большой успех, и очень большая ответственность. Потому что такая тотальная поддержка самого президента и его партии свидетельствует об очевидном запросе на перемены. Вот только суть этих перемен и их темпы новый глава государства и его избиратель могут представлять себе по-разному. И тут Владимир Зеленский попадает в ловушку, в которой не раз оказывались другие украинские политики", – предупреждает Портников.

Он напомнил, что все социологические опросы демонстрируют, что одним из главных требований граждан является скорейшее окончание войны на Донбассе. Все это усугубляется еще и тем, что сам Зеленский накануне президентских выборов был искренне убежден, что в случае победы ему удастся этого добиться и найти общий язык с Владимиром Путиным. Впрочем, уже сейчас президент ведет себя куда осторожнее.

Владимир Зеленский Корреспондент.net

"Но удастся ли ему убедить избирателя, что ситуация оказалась куда более сложной, чем представлялась и самому Зеленскому, и тем, кто за него голосовал? И так – по любому важному вопросу, от войны до снижения коммунальных расходов, от освобождения украинских моряков до повышения жизненного уровня, от коррупции до назревших стратегических реформ. Украинский избиратель отличается стремлением доверять "новым лицам" и готовностью столь же стремительно в этих новых лицах разочаровываться, когда не оправдываются даже не обещания, а надежды. От наивности до раздражения в Украине – буквально один шаг", – пишет Портников.

Именно поэтому, уверен он, Зеленскому придется очень постараться, чтобы этот шаг не был сделан, а окрашенная в зеленый цвет электоральная карта страны уже через несколько месяцев не стала бы картой политической конфронтации и социальной нестабильности.

"Сам кредит доверия, который выдан новому президенту страны и его депутатам, может превратиться для людей, никогда не занимавшихся реальной политикой, и шансом провести перемены, и самой настоящей неподъемной ношей, которая придавит и главу государства, и новых парламентариев, и украинские перспективы", – прогнозирует журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя получение большинства в парламенте президентской партией, Портников отметил, что Украина становится похожа на Россию Владимира Путина или на Беларусь Александра Лукашенко.

Также журналист упрекнул Зеленского за еще один серьезный промах в своей политике – украинцы по-прежнему практически ничего не знают об избранном новом руководстве страны.

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