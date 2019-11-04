Портников объяснил, зачем Путину "срочная" встреча с Зеленским

Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", комментируя заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Путин готов к встрече в "нормандском формате" при срочной необходимости.

"Это заявление ставит под сомнение любые домыслы о дате проведения встречи в "нормандском формате". До него можно было еще считать, что стоит украинскому президенту Владимиру Зеленскому "прогнуться" под российские условия, как в Кремле согласуют дату саммита. Но, как видим, ничего подобного не происходит", - отметил он.

По словам журналиста, заявлением Пескова должен был бы, по идее, заинтересоваться сам Зеленский, до последнего времени он уверял, что выполняет условия Путина только потому, что хочет встретиться с российским президентом, а не обсуждать вопросы войны и мира по телефону.

Путин и Зеленский

"Я не могу понять, почему Зеленский так стремится к этой встрече, почему рассчитывает на ее успех и не понимает, какой катастрофой для него может обернуться "нормандский саммит". Но после заявления Пескова стоит задаться вопросом – а этот саммит вообще будет? Что такое срочная необходимость? Что должно вообще произойти?" - подчеркнул Портников.

Он уточнил, что эти два слова на российском бюрократическом языке означают ненужность проведения встречи лидеров, потому что никакой срочной необходимости для саммита действительно нет.

"А кто сказал, что Путин этого хочет? Война – это не юмореска, это продолжение агрессивной российской политики. И пока Украина не в кармане у Путина, война против нашей страны теми или иными средствами будет продолжаться. Это, собственно, именно то, что пытался объяснить Владимиру Зеленскому и его окружению Дмитрий Песков", - подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.

Затем в Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе. Зеленский же заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи.

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