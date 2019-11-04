Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Портников объяснил, зачем Путину "срочная" встреча с Зеленским

3.9т Читать материал на украинском

Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", комментируя заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Путин готов к встрече в "нормандском формате" при срочной необходимости.

"Это заявление ставит под сомнение любые домыслы о дате проведения встречи в "нормандском формате". До него можно было еще считать, что стоит украинскому президенту Владимиру Зеленскому "прогнуться" под российские условия, как в Кремле согласуют дату саммита. Но, как видим, ничего подобного не происходит", - отметил он.

По словам журналиста, заявлением Пескова должен был бы, по идее, заинтересоваться сам Зеленский, до последнего времени он уверял, что выполняет условия Путина только потому, что хочет встретиться с российским президентом, а не обсуждать вопросы войны и мира по телефону.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

"Я не могу понять, почему Зеленский так стремится к этой встрече, почему рассчитывает на ее успех и не понимает, какой катастрофой для него может обернуться "нормандский саммит". Но после заявления Пескова стоит задаться вопросом – а этот саммит вообще будет? Что такое срочная необходимость? Что должно вообще произойти?" - подчеркнул Портников.

Новости
Путин стал наследником не Ельцина: Портников раскрыл важный нюанс

Он уточнил, что эти два слова на российском бюрократическом языке означают ненужность проведения встречи лидеров, потому что никакой срочной необходимости для саммита действительно нет.

"А кто сказал, что Путин этого хочет? Война – это не юмореска, это продолжение агрессивной российской политики. И пока Украина не в кармане у Путина, война против нашей страны теми или иными средствами будет продолжаться. Это, собственно, именно то, что пытался объяснить Владимиру Зеленскому и его окружению Дмитрий Песков", - подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.

  • Затем в Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе. Зеленский же заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
8
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Ну кому же ещё как не Портникову знать чего хочет Путин ? Да и то что ты не можешь что-то понять, ещё не объясняет чего хочет Зеленский ! Виталька начинает тупить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Федоров Федор
Федоров Федор
"...зачем Путину "срочная" встреча с Зеленским"....Зачем? И когда он заявлял о необходимости срочной встречи? Вот Зеленский об этом постоянно заявляет и рвется на встречу в Нормандском формате.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Путину "срочная" встреча с Зеленским? Портников всё тупеет и тупеет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения