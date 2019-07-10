Портников объяснил "припадок" россиян из-за скандала с Путиным

Скандал в Грузии из-за ругани тележурналиста в адрес президента России Владимира Путина может быть спланированной провокацией, которая была использована Кремлем для "демонстрации монаршей мудрости".

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Грани.ру", отметив, что российский лидер любит этой демонстрацией заниматься буквально с первых дней после своего прихода к власти - и небезуспешно.

"Весь этот припадок общенационального помешательства произошел… из-за выступления одного-единственного человека на одном-единственном телеканале. И если само это выступление не было хорошо организованной провокацией, то уж точно этот общенациональный припадок безумия такой организованной провокацией был. И Путин на фоне этой провокации смотрится просто замечательно", - написал он.

Путин и Габуния

"Действительно, о каких санкциях может идти речь, если кто-то там что-то ляпнул? Браво, Владимир Владимирович! Вы один в России сохраняете здравый смысл. Только с вами и можно иметь дело, пока все остальные бьются в падучей", - продолжил Портников.

По мнению журналиста, россияне имитировали помешательство по собственному "высочайшему распоряжению" Путина.

"Народ, конечно, быдло. Бояре, разумеется, мерзавцы. Либералы, само собой, идиоты. И только вы можете подняться над оскорблениями и над толпой и из уважения к грузинскому народу разрешаете пить его вино. Может, еще пару самолетов запустите, когда остынете окончательно, дорогой вы наш человек. Человечище!" - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинская телекомпания "Рустави 2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в программе "P.S." в адрес Владимира Путина.

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