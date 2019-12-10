"Путин в бешенстве": Портников объяснил, почему Зеленский станет на сторону Майдана

После итогов "нормандского формата" единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского являются украинские патриоты, которые выступили против капитуляции.

Ведь выполнив их требования, глава украинского государства буквально довел до бешенства президента России Владимира Путина, и теперь тот начнет мстить. Такое мнение озвучил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников.

В этой связи он выразил недоумение из-за заявления Зеленского о том, что митинги на Банковой якобы ослабляли его переговорные позиции в Париже.

"Это – ошибочное мнение. Хотя бы потому, что позиции, с которых выступала украинская делегация в Париже, и позиции, которые защищали участники протеста и во время митингов на Майдане, и в пикетах на Банковой, практически совпали. Это Путин пытался склонить украинского президента к капитуляции. А участники протестов против этой капитуляции предостерегали", – подчеркнул Портников.

Он выразил убеждение в том, что Зеленскому необходимо понять одну простую вещь – для защиты украинских интересов необходимо национальное единство, единство власти и оппозиции, единство тех, кто в кабинетах, и тех, кто на улицах.

По словам журналиста, национального единства с теми, кому на государственные интересы наплевать, просто не получится – даже если многие из этих людей во втором туре президентских выборов и голосовали за Владимира Зеленского.

Акции на Банковой

"Не может быть никакого единства с людьми, которым все равно, какому богу молиться, в какой стране жить, кем себя считать – лишь бы корыто. Это доказано историей. Эти люди 10 декабря перестают быть опорой Владимира Зеленского. Перестают просто потому, что Путин никогда не простит украинскому президенту того очевидного унижения, которое он испытал во время "нормандского саммита". Путин в бешенстве. Он будет пытаться отомстить и Зеленскому, и Украине. Зеленского – заставить прогнуться, а еще лучше – исчезнуть, уступить место какому-нибудь коллаборационисту. А Украину – дестабилизировать, обстрелять, заморозить, заставить понять, что ее место – вместе с Россией. А еще лучше – просто в России", – объясняет Портников.

Следовательно, сделал вывод он, в этой ситуации у Зеленского нет никакого другого политического, как и человеческого выхода, кроме как опереться на патриотов – и среди своих сторонников, и среди своих противников.

"Нужно перестать шельмовать тех, кто замечает его неопытность и наивность, нужно перестать преследовать украинских политиков и активистов только за то, что они осознали опасность, которая грозит нашей стране, раньше и лучше Зеленского. Когда стране угрожает такая опасность, национального единства просто нельзя избегать. Потому что альтернативой такому национальному единству всегда становится национальный крах", – предупредил президента Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне встречи в Париже, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе" . Число участников акции достигало ориентировочно от 5 тисяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

К вечеру акция протеста развернулась еще и на Банковой. Представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммита в "нормандском формате" во французком Париже. Допустили также превращения акции в бессрочную. Однако по состоянию на утро 10 декабря протестующие начали расходиться.

Активисты заявили, что что готовы покинуть Банковую, поскольку Зеленский не допустил сдачи национальных интересов Украины.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы. Он отметил, что это мешало переговорам в Париже, играя на интересы оккупантов, а также пожаловался на то, что в постоянном шуме не может сосредоточенно работать.

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