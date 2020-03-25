Портников: Украиной правит мафия во главе с Зеленским

Ситуация в Украине, которая сформировалась после президентских и парламентских выборов 2019 года, напоминает узурпацию власти небольшой группой лиц (мафии) во главе с бывшим телевизионным актером Владимиром Зеленским.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, при этом глава государства постоянно берет на себя функции, не прописанные в Конституции (полное интервью читайте здесь).

"После катастрофических для Украины выборов 2019 года сформировалось непрофессиональное парламентское большинство. В других странах такое управление имело бы четкое название – управление мафии, подчинившее себе государство с участием избирателей. Теперь ситуация напоминает узурпацию власти небольшой группой лиц и самим президентом, который постоянно берет на себя функции, не прописанные в Конституции. Хотя до этого он никогда не управлял никакой корпорацией и не имеет представления, что такое управленческие кадры. Его профессия – телевизионный актер. Единственное, что у него есть – доверие граждан, основанное на их наивной вере в чудо", – подчеркнул Портников.

По его мнению, монобольшинство далеко от понимания процедуры и самой логики парламентаризма. Кроме того, еще и "связано с непрофессиональным главой государства".

Выборы в Украине

"Депутаты от виртуальной политической партии "Слуга народа", о программе которой не знает ни один украинец, проголосовали за неизвестных им людей в правительство, предложенных Зеленским. Депутаты ВР не заслушивали премьер-министра и министров ни в прошлом году, ни в этом. Они голосуют за список кандидатур, о котором узнают за несколько часов до его назначения. Дошло до того, что большинство кандидатов, предложенных Зеленским на заседании фракции правящего большинства, отказалась от участия в правительстве. Но это никого не остановило. И эта та реальность, в которой мы сейчас живем", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время могут сформировать новое правительство, поскольку действующее под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля будет демонстрировать снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

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