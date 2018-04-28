Портников объяснил, как США вынудят Путина уйти из Украины

Соединенные Штаты с помощью санкций вынудят Россию уйти из Украины.

Об этом пишет журналист и публицист Виталий Портников в своей колонке на "Радио Свобода".

"Уровень этих (антироссийских - ред.) санкций растет, они начинают задевать интересы крупных олигархических корпораций, а значит - рано или поздно скажутся и на экономике", - считает он.

Портников отметил, что лояльность россиян к руководству страны не безгранична. И в Кремле это понимают.

По мнению Портникова, "вопрос изменений в российской политике - это вопрос времени".

"Новый государственный секретарь США Майк Помпео справедливо замечает, что Путин еще не услышал послание от Америки. Но я уверен, что в предстоящие годы в Вашингтоне будут делать все возможное, чтобы "послание" дошло до адресата. Чтобы механизм принуждения к поведению по России сработал", - считает он.

При этом Портников отметил, что России нужен лидер, который выведет страну из изоляции, договорится с Западом и откажется от Крыма, Донбасса и других оккупированных Россией территорий.

"Однако не стоит думать, что это произойдет быстро. Не произойдет. Украине придется еще годы, если не десятилетия существовать в состоянии перманентного конфликта с российским режимом. Союзникам Украины в этот непростой период будут воля ее собственного народа к созданию государства, поддержка Запада и время", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "до Владимира Путина пока не дошло в полной мере наше послание, и нам нужно продолжать работать над этим".