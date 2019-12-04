"Крючок для Кремля": Портников объяснил демарш президента Казахстана с Крымом

Скандальное заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что оккупацию Крыма Россией не стоит считать аннексией, имеет под собой исключительно меркантильные интересы. Таким образом Токаев пытается заполучить благосклонность Кремля и стать полноправным главой своей страны, выйдя из тени Нурсултана Назарбаева.

Такое мнение озвучил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он также подчеркнул, что скандальный выпад Токаева является серьезным прецедентом, ведь противоречит международному праву и позиции его предшественника, который избегал подобных формулировок.

"Токаев пошел намного дальше своего осторожного предшественника. Но почему? Ответить на этот вопрос не так уж сложно. Слова Токаева предназначены одному-единственному человеку – Владимиру Путину. Сейчас второй казахстанский президент находится в непростых отношениях с первым. И с семьей Нурсултана Назарбаева. То есть с теми людьми, которые и привели его к власти. Токаев не хочет быть декоративным президентом, он хочет стать настоящим главой государства", – пишет Портников.

Касым-Жомарт Токаев "Радио Свобода"

Вместе с тем, подчеркнул он, сделать это Токаеву нереально, когда все рычаги власти по-прежнему сосредоточены в руках Назарбаева и первый президент только усиливает функции главы в Совете безопасности страны. Кроме того, во главе парламента Казахстана – дочь Назарбаева, Дарига.

"К своим избирателям Токаев апеллировать не может. Он точно знает, что это – советские избиратели, которые проголосуют за того, кого скажут. И если завтра Назарбаев передумает с преемником, то президентство Токаева завершится. Избиратель Токаева – это Назарбаев. Но есть еще один "избиратель" – Путин. Если хищные казахстанские кланы увидят, что президент пользуется поддержкой Москвы, они могут поддержать его в противостоянии с семьей "отца нации", – делает вывод журналист.

Следовательно, именно поэтому Токаев должен демонстрировать куда большую лояльность Кремлю, чем та лояльность, которую в свое время демонстрировал Назарбаев. Портников уверен, что Токаев хорошо знает больные места Путина: главу страны-агрессора бесит тот факт, что Россия осталась в изоляции и по вопросу Крыма, и по вопросу признания независимости грузинских автономий.

"Поэтому Крым – это именно тот крючок, на который должна попасться кремлевская "золотая рыбка". Ну а потом ее задача – выполнить желание Токаева и помочь ему избавиться от опеки Назарбаева. При этом никакого признания Крыма российским и в этом случае не произойдет. Если Токаев вдруг станет полноценным президентом Казахстана, он сразу же забудет свои слова об аннексии и вернется к формуле Назарбаева: что произошло, то произошло", – раскрыл хитрость лидера Казахстана Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России. Так, он пригласил на торжественное мероприятие в своей стране представителей крымскотатарской организации, которая симпатизирует Кремлю.

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