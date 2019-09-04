"Сигнал элите": Портников объяснил, чем грозит снятие неприкосновенности с нардепов

Отмена депутатской неприкосновенности в Украине чревата полнейшей узурпацией власти ее единым источником и превращением в копию России образца конца 90-х годов.

Такое предупреждение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Букв". Он также подчеркнул, что государство вплотную приблизилось к скатыванию в авторитаризм и это практически неизбежно.

Снятие депутатской неприкосновенности

"Украина беременна этим авторитаризмом – и за кого бы не проголосовали украинцы на президентских и парламентских выборах 2019 года, они получили бы авторитаризм. У Януковича не получилось только потому, что он строил не авторитарный, а криминальный режим, готовый в любой удобный момент лечь под Кремль и не устраивавший никого. Майдан 2013-2014 годов и война с Россией настолько подорвали сами основы авторитаризма, что мы получили пять лет неустойчивой анархичной демократии, которая не устраивала ни власть, ни общество. Но теперь – давай, до свиданья!" – считает журналист.

По его словам, сейчас украинская демократия оказалась перед угрозой исчезновения, и если авторитаризм не получится вытянуть на своих плечах нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, то плодами доверия к нему воспользуется его преемник – настоящий авторитарный правитель, имени которого пока не знает украинский народ, как в 1999 году в России не знали имени своего будущего бессменного лидера Владимира Путина.

"Но это именно он – 1999 год, он, наконец-то пришел на украинскую землю. И, кстати, отмена неприкосновенности – это еще один сигнал элите, что с плюрализмом интересов покончено, что ради заработка и грабежа нужно сплотиться вокруг единого центра, как это и было в России, где созданная под Путина партия "Единство" слилась в экстазе с номенклатурным "Отечеством" и региональными лидерами из "Всей России" в монструозную "Единую Россию". "Слуга народа" – уже почти "Единая Россия", но лекарством от дилетантизма ее актива станет именно слияние с большей частью предыдущих элит. И все – ловушка захлопнется", – прогнозирует Портников.

Он убежден, что в первую очередь в ней окажется именно украинский народ. Поскольку нет ничего проще, чем посадить в ловушку народ, который хочет не свободы, а справедливости.

Виталий Портников "Гордон"

"Следует еще раз признать, что Украина, как бывшая провинция империи, находится в замедленном развитии по отношению к метрополии, а украинские Майданы выполняют важную функцию не столько ускорителя развития страны, сколько спасителя ее государственности, содействуют тому, чтобы развитие происходило именно в украинских, а не в российских границах. Поэтому Украину мы сохранили – и сохраним, а демократию не уберегли – и вряд ли убережем, потому что для сбережения демократии необходим общественный запрос на свободу, а не на мессию, благосостояние и посадки", – озвучил свой вариант развития событий журналист.

Подытоживая, он подчеркнул, что именно поэтому Украина с каждым днем будет все в большей степени походить на Россию времен раннего Путина.

"А для понимания того, что будет с нами дальше, придется с неослабевающим вниманием следить за развитием соседней страны. Потому что то, что будет в России после Путина, – то же самое скорее всего будет и у нас спустя 15-20 лет после российских перемен", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что попытка Зеленского узурпировать власть может окончиться повторением пути Януковича. Ведь совсем скоро народ начнет возлагать ответственность за все провалы или несбывшиеся надежды личного на него.

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