Портников об обмене Крыма на Донбасс: Путин не остановится

Журналист Виталий Портников уверен, что президент РФ Владимир Путин не намерен останавливаться на аннексии Крыма. Однако есть люди, которые будут убеждать в обратном.

В статье для "Радио Свобода" он написал, что в намерениях российского лидера его убедило последнее интервью о "подарках русского народа", которые он не отдаст.

По мнению Портникова, Крым был не целью, а инструментом. "Принимаемое решение об аннексии должно было стать для Запада, по мнению Путина, мощным сигналом: прекратите поддерживать Украину! В "крымской речи" Путина были четко очерчены масштабы будущей российской экспансии, "подарка большевиков" – практически весь восток и юго-восток Украины", – написал журналист.

Однако, отметил он, планам Путина не суждено было сбыться, потому что украинский народ оказался способен сопротивляться агрессии и остановить захват территорий страны.

"Но Путин, уверен, и не думал останавливаться на Крыме – его последнее интервью о "подарках русского народа" в этом в очередной раз убеждает", – подчеркнул Портников.

Журналист также рассказал о "полезных идиотах" Кремля, которые будут убеждать в том, что Донбасс Кремлю якобы не нужен, потому что его захватили для обмена на Крым.

"До сих пор вы можете найти "полезных идиотов" Кремля, которые будут убеждать вас: Донбасс Путину не нужен, он его захватил исключительно для "обмена" на Крым. И как только Украина признает, что "Крым наш", Россия уйдет с украинского востока и опять будет "дружить" с Украиной, как ни в чем не бывало. Но я бы оставил эти иллюзии в 2014 году. Никакой Донбасс на Крым никто "обменивать" не собирается. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и поддержка пророссийских сил в самой Украине – это всего лишь разнообразные инструменты возвращения самой Украины в российскую "сферу влияния", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин объяснил одну из поправок к Конституции нежеланием отдавать "подарки русского народа" республикам, которые вдруг захотят выйти из состава РФ.