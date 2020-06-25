Портников об обмене Крыма на Донбасс: Путин не остановится
Портников считает, что Путин не намерен останавливаться на Крыме
Журналист Виталий Портников уверен, что президент РФ Владимир Путин не намерен останавливаться на аннексии Крыма. Однако есть люди, которые будут убеждать в обратном.
В статье для "Радио Свобода" он написал, что в намерениях российского лидера его убедило последнее интервью о "подарках русского народа", которые он не отдаст.
По мнению Портникова, Крым был не целью, а инструментом. "Принимаемое решение об аннексии должно было стать для Запада, по мнению Путина, мощным сигналом: прекратите поддерживать Украину! В "крымской речи" Путина были четко очерчены масштабы будущей российской экспансии, "подарка большевиков" – практически весь восток и юго-восток Украины", – написал журналист.
Однако, отметил он, планам Путина не суждено было сбыться, потому что украинский народ оказался способен сопротивляться агрессии и остановить захват территорий страны.
"Но Путин, уверен, и не думал останавливаться на Крыме – его последнее интервью о "подарках русского народа" в этом в очередной раз убеждает", – подчеркнул Портников.
Журналист также рассказал о "полезных идиотах" Кремля, которые будут убеждать в том, что Донбасс Кремлю якобы не нужен, потому что его захватили для обмена на Крым.
"До сих пор вы можете найти "полезных идиотов" Кремля, которые будут убеждать вас: Донбасс Путину не нужен, он его захватил исключительно для "обмена" на Крым. И как только Украина признает, что "Крым наш", Россия уйдет с украинского востока и опять будет "дружить" с Украиной, как ни в чем не бывало. Но я бы оставил эти иллюзии в 2014 году. Никакой Донбасс на Крым никто "обменивать" не собирается. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и поддержка пророссийских сил в самой Украине – это всего лишь разнообразные инструменты возвращения самой Украины в российскую "сферу влияния", – подытожил Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин объяснил одну из поправок к Конституции нежеланием отдавать "подарки русского народа" республикам, которые вдруг захотят выйти из состава РФ.