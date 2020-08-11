Портников назвал цель Украины в белорусской "революции"

Главный интерес Украины в акциях протеста в Беларуси – это превращение соседней страны в неотъемлемую часть демократической Европы.

Только такой результат революционных настроений белорусов позволит говорить о цивилизационной победе над российской зависимостью и дополнительные гарантии безопасности для нашего государства. Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в статье для издания "Буквы".

По его словам, Кремль заинтересован в ослаблении позиций нынешнего белорусского правителя Александра Лукашенко, но не в его свержении. Ведь это позволит стране-агрессору в ближайшем будущем провернуть операцию по поглощению Беларуси.

"Возможно, после того, как будет поглощена Украина, а может, и без поглощения Украины, если в Москве решат, что в обозримом будущем проглотить всю территорию нашей страны не удастся и будут довольствоваться захваченным. При этом в Москве, как правило, не понимают, что без Лукашенко Беларусь будет совершенно другой страной", – объяснил свое видение ситуации Портников.

Он отметил, что Лукашенко сдерживал не только интеграционные, но и национальные процессы в своей стране – проще говоря, он не давал Беларуси стать Беларусью. Поэтому в случае краха режима у белорусского национального движения появится новый шанс.

"Таким образом, без Лукашенко Беларусь неизбежно превратится во вторую Украину – страну, в которой уже которое десятилетие сторонники независимости противостоят сторонникам поглощения государства Россией. И в наших интересах – чтобы это случилось как можно скорее, чтобы украинский национал-демократ протянул руку белорусскому национал-демократу, чтобы идея суверенитета, защиты своей идентичности, своего языка и истории, своего права стать частью европейской семьи стала общей для украинцев и белорусов, привела к краху белорусского авторитаризма и украинского популизма и нашей общей победе над коллаборационистами и манкуртами в обеих наших странах" , – сделал вывод журналист.

Только в этом случае, а вовсе не в случае сохранения режима Лукашенко, можно будет говорить об украинском интересе, убежден Портников. Потому что настоящий украинский интерес, по его мнению, вовсе не в том, чтобы Лукашенко "сдерживал" Путина от нападения на Украину с белорусской территории.

"Нужно понимать, что Путин может напасть откуда угодно, и Лукашенко – если Беларусь останется российским доминионом или станет частью России – никакой не гарант нашей безопасности. Настоящий украинский интерес в том, чтобы мы и белорусы вместе оказались в единой Европе и между нами была такая же черта, как между Латвией и Литвой или Литвой и Польшей. Только тогда мы сможем говорить не просто о нашей национальной безопасности, но и о нашей цивилизационной победе", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) адресовали совместное обращение к власти Беларуси. В нем они отметили, что обеспокоены ситуацией в соседней стране после президентских выборов, и призвали ее руководство воздержаться от применения силы.