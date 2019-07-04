"Начался "звездный час": Портников назвал новую опасность Медведчука

Влиятельность главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука объясняется только его связями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такую точку зрения для портала "Грани.ру" выразил украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что Медведчук, который абсолютно не популярен в Украине, все равно успешно скупает крупные телеканалы, проводит обмен пленными и ведет на выборы в парламент партию, которая имеет шансы туда войти.

"В чем же тогда причина такой влиятельности, такого непреходящего успеха? А причина эта очень проста. Виктор Медведчук – тень. Тень Путина. Тень Путина в Украине", – высказался Портников.

Он напомнил, что Медведчук стал "переговорщиком" между властью Украины и России еще во времена президентства Леонида Кучма.

"С тех пор Медведчуку сопутствует только удача. При любых украинских властях, в любой ситуации", – отметил журналист.

Путин и Медведчук sprotyv.info

По его мнению, при шестом президенте Украины Владимире Зеленском у Медведчука "начался звездный час".

"При неопытном президенте, окруженном людьми с отсутствующей компетенцией, при искреннем непонимании Владимиром Зеленским и его советниками подлинных целей и намерений Владимира Путина любая тень обретет новое величие. Тем более тень Путина. Зеленский будет с каждым днем мельчать, терять рейтинг и понимание, что делать и как со всем этим совладать. Превращаться в тень. А тень Путина будет с каждым днем обретать объем и новые возможности", – подытожил Виталий Портников.

Как писал OBOZREVATEL, в июне после покупки телеканала Zik нардепом Тарасом Козаком, соратником скандального политика-оппозиционера Виктора Медведчука, многие сотрудники компании заявили об увольнении.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!