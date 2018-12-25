Зеленский заявил о предложении присоединиться в команду Порошенко

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил, что получал предложение от президента Петра Порошенко стать народным депутатом от БПП.

Как рассказал Зеленский в интервью Дмитрию Гордону, после президентских выборов в 2014 году Порошенко лично позвал его на встречу, позвав присоединиться к политсиле перед выборами в Верховную Раду.

"Он сказал, что собирает лучших: "Пошли с нами в партию депутатом". Заявил, что знает о моей мечте построить украинский "Голливуд". Говорит: "Ты же этого хотел, ты же об этом мечтал", — вспомнил Зеленский.

По его словам, он отказался от предложения Порошенко из-за условий, которые ему были поставлены. В свою очередь украинский лидер также отказался от условий, на которых Зеленский был бы согласен присоединиться к фракции.

"Простое условие: вы мне даете эти полномочия, я начинаю это делать, подбираю кадры... Тогда я сам прибегу к вам и попрошусь в партию. Когда пойму, что это мой президент, которого я выбрал. Он ответил, что так тема не работает, можно только наоборот. И я пошел к себе. "Голливуд" не строится... Я понимаю его, но я был не готов на эти условия", — рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский сделал сенсационное заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал з шоуменом, где он исполняет роль президента Украины.