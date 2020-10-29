Порошенко жестко отреагировал на решение КСУ: кто разрушает безвиз, пусть путешествует в Магадан

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры руками ОПЗЖ. группы "За майбутнє" и части депутатов из фракции "Слуга народа" имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении.

Политик отметил, что в общении с западными партнерами убеждает их сохранить безвиз для украинских граждан, но лишить его всех представителей власти, ответственных за сворачивание реформ. Порошенко также сообщил, что фракция "Европейская Солидарность" готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

"С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Самое совершенное детальное электронное публичное декларирование состояния чиновников – самое жесткое в мире. Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный суд. Это было необходимо для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", – напомнил Петр Порошенко.

Он рассказал о том, что создавать эту систему было очень непросто.

"Сопротивление всем нововведениям оказывалось бешенное, и пережать его можно было только благодаря сильной политической воле. Да, эти новые структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста. Но система работала, и наша команда передала ее преемникам во вполне рабочем состоянии", – заметил Порошенко.

Сейчас же, уверен лидер "ЕС", все достижения предыдущих лет стремительно утрачиваются.

"Теперь, когда власть завершает ее разрушение, даже мои оппоненты признают, что построение этой инфраструктуры было большим достижением. Прямо как в той поговорке "Тогда ему цену знаешь, как его теряешь", – говорит пятый президент.

Особое беспокойство, утверждает Порошенко, вызывает ситуация вокруг правоохранительных органов, в частности, тех, которые призваны противодействовать коррупции.

"Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы отданы на откуп адвокатам Януковича. Они по требованию Зеленского превращены в инструмент политического преследования оппонентов власти. Офис президента подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы Комиссию по избранию нового главы САП Банковая могла сформировать исключительно из лояльных к себе людей. Подконтрольный Банковой Окружной административный суд Киева недавним решением в отношении руководителя НАБУ фактически блокирует деятельность этого ключевого антикоррупционного органа", – перечислил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также напомнил, что еще раньше Зеленский вместо продолжения судебной реформы на среднем и низовом уровнях попытался ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного Суда.

"То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути – это издевательство. Потому что соавторами представления в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За будущее", неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского... Поэтому у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", – убежден Петр Порошенко.

По его словам, это происходит, в частности, из-за попытки Зеленского обезопасить "Слуг" от претензий со стороны антикоррупционных органов, для чего надо положить конец их независимости.

"Другой ответ – глубже. Показательно, что в ключевых решений в этом направлении касающиеся откровенно пророссийская ОПЗЖ, с которой "Слуги" планируют формировать коалицию не только на местах, и олигархическая партия "За будущее". Ее куратор давно говорит, что Украине следует вернуться в сферу российского влияния. Итак, понятно, почему именно их представители являются авторами представлений. И это уже геополитика", – считает пятый президент.

Он подчеркивает: разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит точечные и болезненные удары по отношениям Украины с Западом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, по нашему европейскому выбору, провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами, противоречит Соглашению об ассоциации, подрывает доверие.

Такие действия идут в разрез с Конституцией Украины, в частности с реализацией положений относительно стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО – отмечает Порошенко.

"Понятно, что теперь еще под большую угрозу попал безвиз. Даже украинские дипломаты в закрытой переписке бьют тревогу. Напомню, Зеленский лично уверял, что с безвизом – все в порядке. Или сознательно говорил неправду, или даже не способен осознать глубину проблемы" , – замечает Петр Порошенко.

Он подчеркнул: все украинцы не должны платить безвизовым режимом за просчеты власти.

"Я призываю наших европейских партнеров не наказывать всех украинцев лишением безвиза за грехи власти. Кого наказывать – так это всех лиц, причастных к разрушению антикоррупционной инфраструктуры, тотальному свертыванию реформ, торможению Украины на пути в Европу. Пусть себе свободно путешествуют не вКуршавель, Монако или Зальцбург, а в Ростов, Москву и Магадан", – отмечает пятый президент.

Он заявил, что возглавляемая им политсила уже активно работает над минимизацией негативных последствий целенаправленного уничтожения антикоррупционной системы в Украине.

"Чтобы как можно скорее исправить ситуацию, я дал задание народным депутатам от нашей фракции немедленно подготовить законопроект, который восполнит все пробоины в антикоррупционном законодательстве за последние полтора года и сможет предотвратить кризис в отношениях Украины с Евросоюзом, в который нас погружает организационно и интеллектуально импотентная украинская власть" – резюмировал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Евросоюзе после решения КСУ заговорили об отмене безвиза. Согласно ответу представителя Украины при ЕС Николая Точицкого на запрос вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишин, Европейская комиссия может начать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины после решений Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Вместе с тем, сама вицепремьер заявила, что решение КСУ не повлияет на безвизовый режим с ЕС.