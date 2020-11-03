Порошенко – Зеленскому: соберите руководителей фракций ВР, и мы вместе будем искать выход из конституционного кризиса

Партия "Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех судей Конституционного суда, однако политсила предложила помощь главе государства по выходу из кризиса.

Соответствующее заявление сделал лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Верховной Раде, сообщила пресс-служба, отметив, что двойные стандарты главы государства и его попытки напугать общество и парламент выглядят неубедительно.

"Решением КСУ, которое я точно не приветствую, были отменены электронные декларации. Я хочу подчеркнуть, что именно благодаря политической воле моей, политической воли нашей команды и компромиссов, которые были достигнуты, была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за его нарушение. Вчера депутаты "Европейской Солидарности" подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям", – сообщил Порошенко.

"Вчера Зеленский пытался напугать Верховную Раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить – вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются. Остановитесь. я еще раз напоминаю свое предложение, когда я настойчиво советовал – соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы поискать выход из конституционного кризиса, куда вы втянули страну", – говорит Порошенко.

"Когда вы и ваша команда давили на то, чтобы признать неконституционным Указ президента Порошенко о назначении Сытника, когда ваша команда так же, как сейчас, давила на судей Конституционного Суда, на руководство САП, вы аплодировали, ибо были уверены, что вам удастся провести своих людей. Когда, нарушая все наши международные обязательства, ваши "Слуги" в зале проголосовали формирования комиссии о назначении антикоррупционного прокурора из 100%-но ваших людей – вы тоже были счастливы", – напомнил Порошенко.

"А сегодня вы очень возмущены решением Конституционного суда и будете формировать его из прозрачных и честных юристов? Пожалуйста, сейчас в Конституционном Суде есть три вакансии, двое от Верховной Рады и одна от съезда судей. Заявление, которое под вашим давлением написал судья Слиденко, освобождает еще одно место от Верховной Рады", – констатировал пятый президент и отметил, что надо начать с прозрачного конкурса на вакантные места в КСУ.

Порошенко отметил, что Зеленский, который окружил себя людьми из команды Януковича, хочет перенять опыт путинского режима.

"За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного Суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду", – убежден Петр Порошенко.

"Вам недостаточно, что большой друг Украины, руководитель Венецианской комиссии Букиккио, и руководство GRECO – органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу – обратились к вам с просьбой остановиться. Вы этого не слышите. Позицию Венецианской комиссии очень легко получить, я это делал много раз. Обращаетесь к Венецианской комиссии, даете время на изучение проектов законодательства. Собирается сессия Венецианской комиссии, получаете предложения, потому что это совещательный орган Совета Европы. И если Украина считает себя европейской страной, мы это точно сможем сделать, и имплементируем это в украинское законодательство. Я могу подчеркнуть, что все важные законопроекты по антикоррупционному законодательству прошли экспертизу Венецианской комиссии, получили поддержку наших международных партнеров и поэтому они так важны", – подчеркнул Порошенко.

"Я убежден, что сегодня мы проголосуем законопроект, который вчера подписали представители "Европейской Солидарности", который возвращает электронное декларирование и уголовную ответственность за его нарушение", – отметил лидер партии.

"Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей", – подытожил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: